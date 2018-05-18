İlk 15’de tek bir CHP’li belediye bile yok!

AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 39 ilçeye asfalt yardımı yaptı.

ÖZLEM GÜVEMLİ - SÖZCÜ/ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ilçe belediyelerinden yol bakım ve onarım yardımı taleplerini 17 Mayıs tarihli İBB Meclis oturumunda karara bağladı.

Yardım talepleriyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilçe belediyelerine gerekli asfalt kaplama uygulamaları için toplam 150 milyon lira yardım yapılmasını uygun bulundu. Komisyon raporu İBB Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi. CHP grubu karara onay verse de asfalt yardımının adaletli yapılmadığını söyleyerek bir dizi eleştiride bulundu.

İBB, AKP'Lİ BELEDİYELERE ÇALIŞTI

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, ilk 15 sırada CHP'li belediye bulunmadığına dikkat çekerek “CHP'li belediyelerin olduğu yere metro ve metrobüs götürmekten imtina eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, acaba CHP'li belediyelere asfalt yardımı yapmaktan da mı imtina ediyor? Öyle bir adaletsizlik var ki en büyük bütçeye sahip ilçeler en çok yardım payını alan ilçeler durumunda. Örneğin, İstanbul'un en büyük bütçesine sahip olan Esenyurt Belediyesi en çok yardım payın aldı. Yardım en çok ihtiyacı olana verilmeli. O kadar adaletsiz davranılmış ki ilçelerin büyüklüğü dikkate alınmaksızın çeşitli parametreleri kullanarak kendi ilçe belediyelerinin en fazla yardımı alabilmesine imkan tanımışlar” dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE ZENGİNLER YAŞIYOR

İBB CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever de yardım yapılırken dikkate alınan parametreler arasında “gelişmişlik endeksi”nin de bulunduğunu belirterek bu yardım listesinin AKP'li belediyelerin gelişmemiş olduğunu da gösterdiğini söyledi. Gülsever “Yardımlar konusunda hakkaniyet dışına çıkıldığını buna özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Eleştirilere yanıt veren İBB AKP Grup Başkanvekili Ömer Lütfi Arı ise “Adaletsizlik yok. Belli kriterlere bakıldı. İlçeler arasında gelişmişlik endeksi açısından ciddi farklar var. CHP'li belediyelerde zengin insanlar yaşıyor, gelişmişlik endeksi yüksek” dedi.

EN YÜKSEK BÜTÇELİ ESENYURT EN ÇOK YARDIMI ALDI



1 milyar 500 liralık 2018 bütçesi ile İstanbul'un en yüksek bütçesine sahip olan AKP'li Esenyurt Belediyesi, 6 milyon 557 bin lira ile asfalt yardımında da aslan payını kaptı. İBB'den en çok asfalt yardımı alan ilk 15 ilçe şöyle sıralandı:

Esenyurt: 6 milyon 557 bin 328 TL

Pendik: 6 milyon 8 bin 539 TL

Arnavutköy: 5 milyon 637 bin 518 TL

Ümraniye: 5 milyon 597 bin 224 TL

Bağcılar: 5 milyon 316 bin 45 TL

Beykoz: 5 milyon 49 bin 752 TL

Sultanbeyli: 4 milyon 890 bin 912 TL

Küçükçekmece: 4 milyon 832 bin 834 TL

Gaziosmanpaşa: 4 milyon 664 bin 368 TL

Sancaktepe: 4 milyon 526 bin 601 TL

Sultangazi: 4 milyon 453 bin 439 TL

Fatih: 4 milyon 299 bin 476 TL

Üsküdar: 4 milyon 294 bin 674 TL

Şile: 4 milyon 277 bin 115 TL

Başakşehir: 4 milyon 161 bin 144 TL