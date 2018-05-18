Kimyasal atık soruşturmasında flaş gelişme!

Tuzla'da çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri mühendis 8 kişi gözaltına alındı.

DHA/ Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin, "Kasten yaralama" ve "Çevreyi kasten kirletme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, kanalizasyona kimyasal madde attıkları tespit edilen 4 vidanjör şoförü, 3 şirket sahibi ve bir mühendis gözaltına alındı. Mühendisin, "Kamu görevlisine suçu bildirmeme" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.



1 AY ÖNCE DE DÖKMÜŞLER

Kimyasal kokuya neden olan maddeyi kanalizasyona dökerek 97 kişinin etkilenmesine neden oldukları tespit edilen 4 vidanjörün, 25 Aralık 2017 tarihinden bir ay önce de aynı yere kimyasal madde döktükleri belirlendi.