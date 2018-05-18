İBB'den Gülen'i ziyaret eden AKP'li vekile kıyak

Mecliste tartışma yaratan tahsise itiraz eden CHP’li meclis üyesi Tarık Balyalı, Erdem’in FETÖ’nün lideri Fetullah Gülen’le el sıkışırken fotoğrafını gösterip “Sadece bu fotoğraftan ötürü bile bu tahsis yapılmamalı” dedi.AKP’li meclis üyeleri ise “Siyasetçiler el sıkışırken karşısındakine kimliğini soracak hali yok” diye konuştu.

"FETÖ’cü arayanlar çok uzağa gitmesinler bu fotoğrafa baksınlar"

İBB’nin dünkü oturumuna gelen teklifte Eyüpsultan Feshane Caddesi’ndeki 243 metrekarelik bina ve bahçesinin eğitim ve sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere derneğe 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi istendi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Erdem’le FETÖ’nun lideri Fetullah Gülen’le çekilmiş fotoğrafını mecliste göstererek “FETÖ’nün siyasi ayağını arayanlar ya da cumhurbaşkanı adaylarına imza verenler arasında FETÖ’cü arayanlar çok uzağa gitmesinler bu fotoğrafa baksınlar. Hepimizin lanetlediği FETÖ elebaşı ile çekilmiş fotoğrafları görünce bu tahsise hayır oyu verdik. Derneğin içeriği güzel olsa da bu fotoğraf nedeniyle karşı çıktık” dedi. AKP Grup Sözcüsü Ömer Şahan da “Bu dernek dil ve tarih ile ilgili çalışmalar yapıyor. Burada bulunmayan kişiler ile ilgili konuşulmasını yakıştıramadım” yanıtını verdi. AKP Grup Başkanvekili Ömer Lütfi Arı ise “El sıkışma fotoğrafından böyle bir yoruma varıyorlarsa CHP’den birçok isim de istifa etmeli” dedi. Meclis oturumunu yöneten 1. Başkan vekili Ahmet Selamet ise “Siyaset yapanların karşısına çıkan kişiye el sıkışırken kimsin diye soracak hali yok” ifadelerini kullandı.