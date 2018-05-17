Beylikdüzü '19 Mayıs'ı kutlamaya hazırlanıyor

Beylikdüzü, 19 Mayıs’ı tüm milli duyguları ve coşkusuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı anlamlı etkinliklerle kutlayacak. İlk olarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde kurulan ve belediye kütüphaneleri arasında en büyük kütüphane olma özelliği taşıyan Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin açılışı Saat 13.00’te yapılacak.

O gün ayrıca Yaşam Vadisi’nde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gençlik İftarı” organizasyonu ile gençlerle iftar sofrasında buluşacak. Ardından saatler 21.00’ı gösterdiğinde Vadi içinde “Gençlik Yürüyüşü” gerçekleşecek.

Günün sonunda ise son dönemin iyi çıkış yakalayan ismi Müzisyen Kalben, Saat 21.30’da Yaşam Vadisi Sahnesi’nde müzikseverler ve tüm gençler için konser verecek.

TARİH: 19 Mayıs 2018, Cumartesi

SAAT: 13.00- Yaşar Kemal Kütüphanesi Açılışı – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

20.26- Gençlik İftarı – Yaşam Vadisi

21.00- Gençlik Yürüyüşü – Yaşam Vadisi

21.30- Kalben Konser – Yaşam Vadisi Sahnesi

YER: BAKSM ve Yaşam Vadisi

ADRES: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi: Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:18

Yaşam Vadisi: Adnan Kahveci Mahallesi