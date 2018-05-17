Maltepe’de elektromanyetik kirlilik seminerleri başladı

Maltepe Belediyesi’nin, toplumsal duyarlılık oluşturmak adına liselerde elektromanyetik kirlilik ve bundan korunma yollarına ilişkin düzenlediği seminerler başladı.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Üsküdar Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci tarafından okullarda, “Elektromanyetik Kirlilik ve Korunma” başlıklı seminerler verilmeye başlandı.

Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi ile Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ve Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Canan Aslan ile yetkililerin de katıldığı seminerde Prof. Dr. Çerezci, elektrikle çalışan her cihazın çevresine elektromanyetik radyasyon yaydığını vurgulayarak, elektromanyetik kirliliğe uzun süre maruz kalınması halinde, bunun insanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi.

21. YÜZYILIN SİGARASI: CEP TELEFONU

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), elektromanyetik alanların sigara gibi 2B sınıfı kanserojen olduğunu ilan etmesi nedeniyle, dikkat edilmez ise cep telefonlarının yaydığı radyasyonla, uzun süreli konuşanlar için 21’inci yüzyılın sigarası olacağının açıklayan Çerezci, öğrencilere şu uyarıda bulundu: “Cep telefonu kullanırken büyük hatalar yapıyorsunuz. Telefonunuzu yatağınızın başında bulundurmayın.”

Çerezci seminer sonunda, elektromanyetik radyasyonu insan hayatından tümüyle çıkarmanın mümkün olmadığını, dikkatli davranmanın ve zararları en aza indirmenin en akılcı yolunun teknolojiyi bilinçli kullanmak olduğu ifade etti.