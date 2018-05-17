Mahallemiz Barış Muhtarlık ve Çözüm Merkezi açılıyor

Vatandaşın Belediye ile iletişimini en hızlı şekilde sağlayacak olan Mahallemiz Barış Muhtarlık ve Çözüm Merkezi 18 Mayıs Cuma Saat 11.00’de açılıyor.

Beylikdüzü’nün her mahallesine tek tek muhtarlık binaları kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, Mahallemiz Barış Muhtarlık ve Çözüm Merkezi’ni açıyor.

Devletin ve milletin saygınlığı çalıştığı yerin şeffaflığından, ortamından belli olur düşüncesiyle en ideal alanları muhtarlıklara kazandırmaya çalışan Beylikdüzü Belediyesi, Belediye ile iletişimi en hızlı şekilde sağlamak adına hayata geçirilen projenin 8.’sini Barış Mahallesi’nde tamamlandı.

Mahallemiz Barış Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi’nin açılışı 18 Mayıs 2018 Cuma günü Saat 11.00’de gerçekleşecek.

TARİH: 18 Mayıs 2018 - Cuma

SAAT: 11.00

YER: Mahallemiz Barış Muhtarlık ve Çözüm Merkezi

ADRES: Barış Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:19 Beylikdüzü - İSTANBUL