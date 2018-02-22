Zekai Tunca konserinde mehmetçiğe sevgi mesajları

‘Mehmedim’ şarkısıyla duygulu anların yaşandığı konserde konuşan Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun,“Dünyada hiç savaş olmasın. Hiçbir yurttaşımız ölmesin” diyerek Mehmetçiğe selam gönderdi.

Türk Sanat Müziği’nin büyük bestekârı ve Ankara TRT Radyosu Ses Sanatçısı Zekai Tunca, sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde Koro Şefi Mustafa Şahin’in yönettiği, güfte ve bestesi Zekai Tunca’ya ait ‘Mehmedim’ şarkısı salondaki izleyiciyi hüzünlendirdi.

SAVAŞLAR OLMASIN

Konser sonrasında konuşan Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, savaşların son bulması dileğinde bulunarak, “Gelin hep birlikte askerlerimize yürek dolusu alkış gönderelim. Dünyada hiç savaş olmasın. Memleketin hiçbir yerinde hiçbir yurttaşımız ölmesin” şeklinde konuştu.

SARIYER’DE OLMAK ONURDUR

Sarıyer Belediyesi’ne kendi bestelerinden oluşan bir konser programı düzenlediği için teşekkür eden Zekai Tunca ise, “Bugüne kadar birçok onur yaşadım ama bunu şehrimizin en güzel yeri yani Sarıyer’de yaşamak benim için ayrı. Unutulmaya yüz tutmuş müziğe birlikte çok şey katacağız” dedi.