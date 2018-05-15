Azerbaycan 100. Yıl Parkı Maltepe’de açıldı

Parkın açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İki ülke, bir millet kolay kolay kimseye nasip olmaz. Uzun vadeli bir maraton koşuyoruz. Bu maraton bizi barışa ulaştıracaktır” dedi.



Maltepe Belediyesi tarafından Başıbüyük Mahallesi Dinçerler Sokak’taki parkın açılışına, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycanlı milletvekilleri, Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlı sanatçılar ile çok sayıda vatandaş katıldı.



“BU MARATON BİZİ BARIŞA ULAŞTIRACAK”



Parkın açılış kurdelasını kestikten sonra konuşan Başkan Kılıç, “Burası, 5 dönümlük muhteşem bir park. Bugün burada açılışını yaptığımız Maltepe’nin en güzel parkında, Azerbaycanlı ve Türkiye’de yaşayan Azeri sanatçılarımızın ortak projelerinin sergileneceği bir park olacak. Bu parkta düzenleyeceğimiz sanat etkinlikleri sayesinde Maltepe halkıyla, Azerbaycanlıları biraz daha yakınlaşmasına vesile olacağız. Dün Karabağ’da yaşananlar, bugün Filistin’de yaşanıyor. Yıllar önce oradaki katliama seyirci kalanlar, bugün Filistin’de Müslümanların katledilmesine seyirci kalıyor. Bizi daha fazla kenetlenmemiz lazım. Yunus Emre’nin, Mevlana’nın Anadolu erenlerinin o hümanist fikirlerini, dünyanın her tarafına yayabilmemiz lazım. Nerede mazlumlar eziliyorsa, oraya elimizi uzatmak boynumuzun borcu. Uzun bir maraton koşuyoruz. Bu maraton bizi barışa ulaştıracaktır” dedi.



“BİZ TEK MİLLET, İKİ ÜLKEYİZ”



Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Valeh Hacıyev de, “Biz iki ülke halklarını hiçbir zaman ayrı görmedik. Çünkü bizim ulu önderlerimiz bizleri hiçbir zaman ayırmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir’ derken, bizim ulu önderimiz Haydar Aliyev de, ‘Biz bir millet iki devletiz’ diyor. Bu tarihi kardeşliği bugün buraya taşıyan, Cumhuriyetimizin 100. yılında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim ise “Bu sadece dostluğun değil, kardeşliğin bir sembolüdür. 100 yıl önce Azerbaycan ve Türkiye birbirine kardeş elini uzattılar. O zaman Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurma mücadelesine Türkiye çok büyük bir destek gösterdi. 100 yıldan sonra Azerbaycan ve Türkiye birbirlerine sadıklar, yine kardeş elini uzatırlar” dedi.



RESİM SERGİSİ AÇILDI



Park açılışının ardından, Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlı ressamların eserlerinin tanıtıldığı sergi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Haydar Aliyev’in resmedildiği yağlı boya tablo, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Valeh Hacıyev tarafından, Başkan Ali Kılıç’a hediye edildi. Sergide ayrıca, Azerbaycan’ın emektar sanatçıları Memmedov Rahim Aliağa’nın oğlu ile Manafzade Turan İslam’ın kızına Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Devlet Nişanı takıldı.