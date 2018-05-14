TAVAK'tan Ali Kılıç'a anlamlı ödül

Jüri özel ödülüne layık görülen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İki inanç ve iki kültür arasında hoşgörü köprüleri kurduk" dedi.

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK), Maltepe Belediyesi ve vakfın yan kuruluşu olan Türkçe-Almanca yayın yapan internet gazetesi Brandday.net işbirliğiyle düzenlediği “Brandday.net 2’nci Bosphorus Awards Ödül Töreni”, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Jüri özel ödülüne layık görülen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda gösterdiği çaba nedeniyle ödüle layık görülen diğer bir isim Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi, Milletvekili Christian Berger ile TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen’in de hazır bulunduğu törende, 8’i Avrupa, 8’i de Türkiye’den olman üzere 16 kişiye ödülleri takdim edildi.

Sunuculuğunu ünlü haber spikeri Gülgün Feyman’ın yaptığı gecede konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Özellikle Türk ve Alman toplumu arasında yıllarca kültür elçisi olarak hizmet etmiş bir Türk insanını Türk aydını Profesör Doktor Faruk Şen’in başkanlığında Türkiye’de de faaliyet gösteren TAVAK tarafından özellikle de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bu tür bir etkinliğin altına imza atmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Faruk Hoca ile 1993’te 5 Türk kardeşimizin katledildiği o acı günlerde Solingen’de tanıştık. Yıllarca Avrupa’da ırkçılıkla ve islamofobi ile mücadele etmiş birisi olarak hem yurt dışından dostlarımızı, hem de Türkiye’den iki kültür arasında, iki inanç arasında hoşgörü oluşturan insanları buluşturmaktan dolayı mutluyum” dedi.

MALTEPE BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Maltepe Belediyesi’ne ve Başkan Kılıç’a desteğinden dolayı teşekkür eden TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen de yaptığı konuşmada: “Türkiye Avrupa Eğitim ve Araştırmalar Vakfı 9 yıldır Türkiye’de çalışan bir vakıf. Biz Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir köprü görevi görüyoruz. Birçok araştırmalar yapıyoruz. Bu ödül törenin bu seneki önemi 8 tane Avrupa Türk’ü ile 8 tane Türkiye Türk’üne ödül veriyoruz. Bu halk oylaması ile oluyor. Ve bunu bu sefer Maltepe Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.