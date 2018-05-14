Maltepe Belediyesi’nden Azerbaycan’a 100. yıl hediyesi

Etkinlikler, Maltepe Belediye Meclisi tarafından, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı” adı verilen parkın açılışıyla başlayacak.

Açılışa, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan Milletvekilleri Adil Aliyev, Nazım Cafarov, Musa Gasımlı ve Giresun Üniversitesi Rektörü Aygün Attar katılacak.

Açılışın ardından, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. Yılı ve Haydar Aliyev” konulu konferans, konser ve dans gösterisiyle yapılacaktır. Tüm bu etkinliklerimizde, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyarız.

“AZERBAYCAN HALK CUMHURİYETİ 100. YIL PARKI AÇILIŞI

YER: Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi, Dinçerler sokak

TARİH: 15 Mayıs 2018 Salı

SAAT: 12.00

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“AZERBAYCAN HALK CUMHURİYETİ’NİN 100. YILI VE HAYDAR ALİYEV” PANELİ

YER: Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kardelen-1 Salonu/ Gülsuyu Mah. Nar Sok. E5 Yanyol Üzeri Maltepe / İstanbul

TARİH: 15 Mayıs 2018 Salı

SAAT: 16.00

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AZERBAYCAN 100. YIL ŞENLİĞİ

YER: Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kardelen-1 Salonu/ Gülsuyu Mah. Nar Sok. E5 Yanyol Üzeri Maltepe / İstanbul

TARİH: 15 Mayıs 2018 Salı

SAAT: 20.00