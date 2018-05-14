Tarık Buğra Kütüphanesi 15 Mayıs'ta açılıyor

Beylikdüzü Belediyesi, ilçeyi ilim ve irfanla donatmaya devam ediyor.

Kültür yuvası haline gelmeye başlayan Beylikdüzü’ne 12. Kütüphanesini kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, 4 bin kitap kapasiteli merkezi ile hizmet vermeye hazır. Marmara Mahallesi’ne yapılan bina alanı 215 m2 olan kütüphanenin toplam alanı 740 m2. Net yeşil alan olarak da 350 m2’ye sahip.

İsmi, Tarık Buğra Kütüphanesi olarak belirlenen kütüphane, 15 Mayıs Salı günü Saat 16.00’da Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilecek.

TARİH: 15 Mayıs Salı

SAAT: 16.00

YER: Tarık Buğra Kütüphanesi

ADRES: Marmara Mah. 246. Sok. Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi karşısı, Beylikdüzü, İstanbul