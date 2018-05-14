İmamoğlu, annelerle kahvaltıda buluştu

Beylikdüzü Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla hizmet verdiği bin anneyi düzenlediği kahvaltı programında bir araya getirdi.

Düzenlenen kahvaltıya çocuklarıyla birlikte katılan anneler hem diğer annelerle tanışıp kaynaştı hem de çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Başkan İmamoğlu, “Beylikdüzü’nde yaşayan kadınların mutluluğunu arttırmak için çalışıyoruz. Kadınların hayata katılmanızı sağlar isek biz de keyifli ve huzurlu bir şehir oluruz.” dedi.

Anneler Günü dolayısıyla Beylikdüzü Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kent Konseyi’nin işbirliği ile Yakuplu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı ile hizmet verdiği bin anneyi kahvaltıda bir araya getirdi.

Etkinlikte, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, masaları tek tek gezerek annelerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, daha sonra annelerle birlikte kahvaltı etti.

İmamoğlu: “Anneler, Geleceğimizin Mimarları”

Konuşmasında, Türkiye’nin geleceğine en değerli katkıyı annelerin yapacağına dikkat çeken Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir nesil iyi yetişiyorsa bunun en büyük mimarı annelerdir. Bu toplum içinde saygıya kıymet vermeyi, sevgiye öncelik vermeyi, birbirimize saygı duymayı ve birbirimizi dinlemeyi çocuklarımıza iyi öğretmemiz lazım. Bu ülkenin ve Beylikdüzü’nün huzurlu yaşaması için, insanların birbirine saygı ve sevgi duyduğu bir toplum olabilmemiz için kadınlara, annelere çok önemli görevler düşüyor. Gelin, ülkenin huzuru için elbirliği ile çalışalım.” çağrısında bulundu.

Hizmetlerimizi Takip Edin ve Hizmetlerimizden Faydalanın

Beylikdüzü Belediyesi olarak herkese eşit mesafede olduklarını ve verilen hizmetlerden herkesin faydalanmasını sağlayacak şekilde çalıştıklarını söyleyen Başkan İmamoğlu, “Beylikdüzü Belediyesi’ni kendi kurumunuz kabul edin. Hizmetlerimizi takip edin ve hizmetlerimizden faydalanın. Her ortamımız, her mekanımız sizlere aittir. Bunun bilincinde olun.” açıklamasında bulundu.

Anneler Günü’nüzü Yürekten Kutluyorum

İmamoğlu, konuşmasını, “Annelik çok kutsal, çok kıymetli… Evlatlarının üzerine titreyen, onlar için fedakarlık yapmaktan çekinmeyen tüm annelerimizin Anneler Günü’nü yürekten kutluyor; ellerinden öpüyorum. Bu dünyadan göçmüş annelerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Onların duaları bizimledir. Şehit annelerimiz ile gazi annelerimizin de ellerinden öpüyorum. Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü yetiştiren Zübeyde Hanım’ı da rahmet ve minnetle anıyorum.” diyerek noktaladı.

