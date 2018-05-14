Beylikdüzü'nde 'Anne-Çocuk Kampı' sona erdi

Beylikdüzü Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü “Anne-Çocuk Kampı” düzenledi. Kamp süresi boyunca anne ve çocukların belki de en güzel Anneler Günü’nü, farklı deneyimler yaşayarak geçirmelerini sağlayan kampa 96 anne ve çocuk katıldı.

Keyifli anların yaşandığı kampta doğada yaşam ve kampçılık gibi eğitici etkinliklerin yanı sıra survivor ve masal atölyeleri gibi eğlenceli etkinlikler de yer aldı.

Beylikdüzü’nde ilk kez “Anne-Çocuk Kampı” düzenlendi. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği program Anneler Günü’nü de içine alan hafta sonu Dereağzı Mahallesi’nde bulunan İzci Kampı’nda gerçekleşti. Anne ve çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin olduğu kamp programında katılımcılar, keyifli ve farklı bir Anneler Günü deneyimi yaşadı. Etkinliğe 96 anne ve çocuk katıldı.

Keyifli anların yaşandığı “Anne-Çocuk Kampı”nda meteoroloji, yön bulma, düğüm ve bağlar, mangala, gece yıldızları tanıma, kampçılık ve doğada yaşam gibi eğitici etkinlikler yapıldı. Programda çocukların geleceğe dair çeşitli kazançlar elde ettiği bu etkinliklerin yanı sıra taş boyama, survival, çeşitli yarışma ve oyunlar, oryantiring, ateş başında gece eğlenceleri, makrome ve masal atölyeleri gibi eğlenceli etkinlikler de yer aldı. Düzenlenen kamp süresi boyunca değişik bir hafta sonu deneyimi yaşayan anne ve çocukları için unutulmaz bir Anneler Günü kutlaması da oldu. Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz ve Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Fidan Gül’de kamp boyunca katılımcıları yalnız bırakmadı.