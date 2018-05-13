Maltepe'de çalışkan karıncalardan kermes

Kermeste 12 kursiyerin, 3 gönüllü eğitmen ve 1 halk eğitimi öğretmeni desteğiyle, iki aylık çalışma sonucu ürettikleri el işi ürünleri, takı ve hediyelik eşyaları satışa sunuldu.

Kursiyerlerin atölyede hazırladığı el işi ürünleri, el yapımı keçe hediyelikleri, rengarenk boncuklar ile süslenen takıları, kapı ve duvar süsleri de sergilendi. Engelli kursiyerlerin cam şişe, kavanoz, karton atıkları, ip, kozalak, deniz kabukları, eski eşyalar, evsel katı atık materyalleriyle ürettikleri eşyaları büyük beğeni topladı.

Üreten Engelliler Merkezi gönüllü eğitmenlerinden Leyla Erman, velilerin ve duyarlı vatandaşların desteğiyle, imece usulü bir kermes gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu atölye çalışmalarıyla kursiyerler, meslek ve hobi ediniyor. Kursiyerler ile velileri rehabilite ediliyor” dedi. Kermese Maltepe Belediye Meclisi Engelliler Komisyonu Başkanı İlyas Güldiken, Maltepe Belediye Meclisi Engelliler Komisyonu Üyesi Erdoğan Camekan, Belediye Meclisi Üyesi Tülay Düztaş da katılarak destek verdi.