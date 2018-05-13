Beylikdüzü'nde 10. yıl etkinlikleri sona erdi

3 gün boyunca devam eden kutlamaların son günü Golden Horn Brass konseri ile coşkuyla noktalanırken, öncesinde gerçekleşen “Beylikdüzü Tarihi” Semineri’nde uzman konuklar, ilçenin tarihini enine boyuna ele aldı. Ayrıca gemi modelciliği üzerine detaylı bir söyleşi yapıldı. Tüm bu programlara ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı.



Beylikdüzü Belediyesi gözü gibi baktığı ilçesinin 10. Yılı’nı da es geçmedi. Belediye; Batı İstanbul Vakfı işbirliği ile aylar öncesinden hazırlıklara başladığı kutlama programlarını, bölgenin yeni merkezi olan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. İlk olarak Mustafa Sekban’ın “İçinde Deniz Geçsin” adlı kişisel resim sergisi ile başlayan 10. Yıl etkinlikleri; Deniz ve Gemi Sevgisi başlıklı sergi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Vizyon 2030 Sunumu, Yansımalar ve Moğollar konseri, Yazar Ahmet Ümit söyleşisi ile devam etti.



Tarihçiler Beylikdüzü İçin Bir Araya geldi



Beylikdüzü’nün 10. Yıl etkinlikleri’nin final gününde gemi modelciliği üzerine bir söyleşi oldu. Söyleşiye Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği Başkanı, gemi-deniz tarihçisi Ahmet Güleryüz ile Derneğin Genel Sekteri Metin Önkol katıldı. Ardından Moderatörlüğünü Belgeselci Cengiz Özkarabekir’in yaptığı Beylikdüzü Tarihi Semineri’ne ünlü İstanbul tarihçisi Haldun Hürel, Dr. Şefik Memiş, Dr. Öğr. Üye. Arif Kolay, Hulusi Üstün ve Arkeolog Tahsin Kimyonok katıldı.

“Kültür Gelecektir, Bizim Besinimizdir”



Beylikdüzü tarihinin çok eskilere dayandığı ve zengin bir içeriğe sahip olduğunu yaptıkları çalışmalar sonucu edinen uzman konuşmacılar, Beylikdüzü ile ilgili Arkeolojiden Bizans Tarihi’ne, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar pek çok konuyu ortaya koydu. Ayrıca tüm bu çalışmalar, “Geçmişten Günümüze Beylikdüzü” isimli eserle de kitaplaştırıldı. Tarihçi Hürel İstanbul tarihinden anekdotlar paylaşırken, “Bilim ve kültürden başka kalkınacağımız unsur yok. Kültür gelecektir, bizim besinimizdir.” dedi. Eski İstanbul’u çok sevdiğini, Ayasofya gibi Dünya’da kaç tane eser olduğunu vurgulayan Hürel, Beylikdüzü’nü de çok sevdiğini ekledi ve “Yeni bir kent gibi düşünebiliriz; ama insanı çok mutlu ediyor. Buraya koşa koşa geliyorum.” şeklinde konuştu.

“Posta Yolu Oldukça Aktif Kullanılıyordu”



Dr. Şefik Memiş, Osmanlı Dönemi’nde bölgeden posta yolunun geçtiğini belirterek, “Bu yol hem ordunun hem payitahta gelen konukların hem de şehre gidecek malzemelerin geçişi için kullanılan yoldu. Tabi ki posta ulaşımına da verimli bir katkı sağlıyordu.” dedi.

Konuşmacılardan Hulusi Üstün ise Türkiye için kırılma dönemi olan 1923 ve 24 yılları arasında yaşanan mübadele yıllarından bahsetti ve Beylikdüzü’nün içinde bulunduğu 3. Bölgenin mübadele yıllarında önemli nakil noktalarından biri olduğunu söyledi. Öğr. Üye. Arif Kolay, bölgenin sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi. İnsanlardan vergi almak için gelir kayıtlarının tutulduğu defterlerden bahsetti. Arkeolog Tahsin Kimyonok ise Koç Üniversitesi danışmanlığında Beylikdüzü’nde kara ve sualtında olmak üzere iki kazının yapılacağını duyurdu. Seminer sonunda Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, konuklara plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Golden Horn Brass Konseri İle Son Buldu



10. Yıl etkinlikleri programı, 2004 yılında kurulan ve bu yıl 14. Sanat yılını kutlayan grup Golden Horn Brass konseri ile son buldu. Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu nefesli beşlisi olan grup, Dünya’dan ve Türkiye’den klasikleşmiş eserlere de yer verdi. Konseri en ön sırada eşi Dilek İmamoğlu ile izleyen Başkan Ekrem İmamoğlu, konser sonunda sanatçılara plaket ve çiçek takdiminde bulundu. İmamoğlu, “Sanat bizi diri tutuyor, mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. İlçemiz için nice 10. yıllara.” şeklinde konuştu.