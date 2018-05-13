Karşıyaka’da Anneler Günü'nde Selda Bağcan coşkusu

Karşıyaka Belediyesi, Anneler Günü’nü Selda Bağcan konseri ile kutladı. Yenilenen Anayasa Meydanı’nda; Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde gerçekleşen konseri yaklaşık 20 bin kişi izledi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kente değer katan tüm hizmetler gibi Anıtımızı da halkımıza sunuyoruz. İzmir’e hayırlı olsun” dedi.

SELDA BAĞCAN’I 20 BİN KİŞİ İZLEDİ



Anneler Günü’nü anlamlı etkinliklerle kutlayan Karşıyaka Belediyesi, usta Sanatçı Selda Bağcan’ın konserine ev sahipliği yaptı. Karşıyaka Belediyesi tarafından yenilenen Anayasa Meydanı’nda; Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nın ön tarafında gerçekleştirilen konser büyük coşkuya sahne oldu. Alanı dolduran 20 bine yakın Karşıyakalı, Selda Bağcan’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

FİNAL İZMİR MARŞI İLE



Konser öncesinde vatandaşlara Türk Bayrakları, Anıt hatıra tişörtleri ve anahtarlıkları dağıtıldı. Baştan sona yenilenen Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı da vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Selda Bağcan yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Konser sonunda İzmir Marşı söylendi. Konser öncesinde, Anıt’ın yapım aşamasını anlatan bir de film gösterildi.

“ANITIMIZ TÜM İZMİR’E HAYIRLI OLSUN”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “4 yıldır, ayağında ayakkabısı olmayan çocuğun rızkını savunarak görev yapıyorum, kamunun hakkını koruyorum. 4 yılda mülkiye müfettişi görmeyen bir belediyeyiz. Ağır baskı ortamında, korkmadan yürüyoruz. Kentler meydanlarıyla ve simgeleriyle anılır. Zaman içerisinde yıpranan ve onarılamaz hale gelen Anıtımızı baştan sona yeniledik ve bu anlamlı günde, bu özel konserle halkımıza sunduk. Kente değer katan tüm hizmetler gibi Anıtımız da bu farkını gösterecek. Tüm İzmir’e hayırlı olsun” dedi.