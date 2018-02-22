'Toplumu eğitimli kadınlar geliştirecek'

Toplumda kadını sosyalleştirmeyi amaçlayan ‘Kadın Sağlığı Eğitim Programı’ ile onlarca kişiye umut ışığı olan Sarıyer Belediyesi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile çok kapsamlı bir projeye imza attı.

13 haftalık eğitim programına katılan 17 kursiyere sertifikalarını veren Belediye Başkanı Şükrü Genç, yaşamın en önemli yurttaşının kadınlar olduğunu belirterek, “Kadınlar ne kadar eğitimli olursa toplum o kadar gelişecek” dedi.

Eğitime kattığı değeri ürettiği örnek projelerle ortaya koyan Sarıyer Belediyesi, bu kez kadınları unutmadı. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) ile ‘Kadın Sağlığı Eğitim Programı’ düzenleyen Sarıyer Belediyesi, kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek eğitim programını gündemine aldı. Temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi amacıyla başlatılan projenin ilki Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) İstinye Şubesi’nde gerçekleştirildi. 17 kursiyerin katıldığı 13 haftalık programda, kadın sağlığı, kadın hakları, üreme sağlığı, iletişim, ergenlik döneminde çocuklara yaklaşım başlıklarında eğitim verildi.

ÖĞRENDİKLERİNİZİ AKTARMALISINIZ

Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını veren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bilinçlendirme programlarıyla bazı olumsuzlukların önüne geçilebileceğini söyledi. Yaşamda kadının önemine değinen Başkan Genç, eğitimli bir kadının topluma büyük faydası olacağını vurgulayarak, “Çocukları büyüten sizlersiniz. Çocuk sağlıklı büyürse topluma yararlı olur. Kadının bilgili olması, eşini yönlendirme konusunda faydalı olur. Ayrıca kadınlar ne kadar eğitimli olursa toplum o kadar gelişecek. Sizlerin yaşamda öğrendiğiniz her şeyin kendi kontrolünüzde olması kadar güzel bir şey yok. Önce herkes kendisinin doktoru olmalı. Çevrenizdekilere de burada öğrendiklerinizi aktarmalısınız” dedi.

ETKİLİ OLDUĞUMUZU FARKETTİK

Sarıyer Belediyesi ile yaptıkları işbirliğiyle birçok kadının bilinçlendiğini anlatan TAPV Vakfı Eğitim Sorumlusu Şule Dursun da, kadınların kendini geliştirmesinin önemli kazanımlar olduğunu söyledi. Dursun, “Kadınların birlikte güçlenmesi çok güzel. Bedenimizin hayatımızda, psikolojimizde ne kadar etkili olduğunu bu programla fark etmiş olduk” dedi.

EĞİTİM PROGRAMI ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ

Eğitim programı sayesinde haklarını daha iyi öğrendiğini ifade eden kursiyer Neşe Dereli, eğitim programının kendisine çok şey kattığını söyledi. Dereli, “Sağlığımı korumakla ilgili birçok bilgi edindim. Ergenlikte çocuğuma nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. İyi ki katılmışım. Eğitim bitince üzüldüm. Bana çok şey kattı” dedi.

DOĞRU BİLDİKLERİMİZ YANLIŞMIŞ

“Doğru bildiklerim meğerse yanlışmış” diyen kursiyer Solmaz Akgün ise “Bilmediğim birçok konuda bilgi edindim. Kadın olarak değerimizi daha iyi anladım. Ergen bir kızım var. Doğru bildiğim yanlışlar varmış. Kadın sağlığıyla ilgili birçok şey öğrendim. Zor durumda kalınca neler yapabileceğimizi ve mağdur kadınlara nasıl yardım edebileceğimizi öğrendim” şeklinde konuştu.