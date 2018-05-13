Beylikdüzü'nde Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi açıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, “Özel gereksinimli bireylere hizmet vermek ve bu bireylerin ailelerinin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için hizmete açtığımız Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi, sizlere ait. Gelin, elbirliği ile bu birimi, beraber geliştirelim ve değerli kılalım. Buraya katkı sunan ve sunacak olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplumun önemli bir kısmını oluşturan özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yardım elini uzatan Beylikdüzü Belediyesi, anlamlı bir açılışa imza attı. Anneler Günü’nde hizmete açılan Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi’nin Beylikdüzü’ne hayırlı olması temennisinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, birimin açılmasına katkı sunan kişi ve kurumlara, günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

İmamoğlu: “Anne Babaları da Düşünmeliyiz”

Konuşmasında, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıları, problemleri anlamanın ve çözüm üretmek için çalışmanın çok önemli olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Biz, özel gereksinimli bireyleri önemsiyoruz ve onlara bazı alanlar üretiyoruz ama onlara bakan aileleri sanki çok ihmal ediyoruz, unutuyoruz. Oysa özel çocuklarımıza eğitim alabilecekleri güzel ortamlar yaratırken onların arkasındaki anne babaların psikolojilerini de düşünmeli ve onların da kendilerine zaman ayırabileceklerini sağlamalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

İhtiyaç Halinde Farklı Yerler de Açabiliriz

Hayatını evladına adamış olan anne ve babaların Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi ile akılları evde ya da çocuklarında kalmadan kendilerine zaman ayırabilme fırsatına kavuşacaklarına dikkat çeken İmamoğlu, Engelsiz Yaşam Birimi’ni el üstünde tutacaklarını ve ihtiyaç duyulması halinde farklı yerler de açabileceklerini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Özgenç: “Herkese Çok Teşekkür Ediyorum”

Özel gereksinimli birey annesi Ayfer Özgenç, açılışta yaptığı konuşmada, “Anneler Günü’nde bize armağan ettiği bu tesis için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür merkezlerin çoğalmasını diliyorum.” dedi.

Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi’nin açılışına Beylikdüzü Belediyesi Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra; Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler, özel gereksinimli bireylerin aileleri, gönüllü anneler, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ve vatandaşlar katıldı.