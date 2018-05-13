Beylikdüzü'nde Anneler Günü çiçeklerle kutlandı

Annelerin çocukları üzerindeki emeklerinin çok olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Annelerimizin o güzel ruhları, o güzel kalpleri inşallah hep bizimle daim olsun ve yaşasın.” dedi.

Anneler Günü’nü, Beylikdüzü Belediyesi rengarenk çiçeklerle kutladı. Anneler Günü dolayısıyla Beylik Pazar Alanı’nda düzenlenen etkinlikte, annelere çiçekler hediye edildi. Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, annelere çiçek hediye ederek Anneler Günü’nü kutladı ve onlarla sohbet etti.

Anneler Günü’nde, Beylikdüzü’nde annelere, hepsi birbirinden güzel, rengarenk çiçekler hediye edildi. Tüm annelerin gününü kutlayan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, annelerin çocuklarının üzerindeki emeklerinin kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok olduğunu dile getirdi ve “Annelerimizin üzerimizde çok büyük emekleri var. Haklarını Helal Etsinler. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; ellerinden öpüyorum” dedi.