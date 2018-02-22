Girne Belediyesi Beylikdüzü'nde

Geçen yıl, kendi şehirlerine kazandırmak istedikleri tam teşekküllü hayvan bakımevi için Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden konuklar, bu kez de genel belediye işleyişiyle ilgili bilgiler aldı.

Beylikdüzü Belediyesi kardeş belediye olan Kıbrıs Girne Belediyesi’ni bir kez daha ağırladı. Daha önceki ziyaretinde Beylikdüzü Belediyesi’nin tam donanımlı bir şekilde kurduğu Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki sistemi incelemek için ilçeye gelen Girne Belediyesi yetkilileri, bu kez Beylikdüzü Belediyesi’nin hizmet anlayışı hakkında geniş bilgi sahibi olabilmek için temaslarda bulundu. İlçede iki gün süren ziyaretlerde konuklara Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatı, Meclis Üyesi Müslüm Akülkereşlik etti.

Girne Belediyesi Meclis Üyesi Celal Özbekoğlu, Girne Belediyesi Zabıta/Kolluk Bölüm Amiri Deniz Nezih Beyaz ve beraberindeki heyet, müdürlükler ve sosyal yaşam merkezi ziyaretlerinin yanı sıra, sinema, tiyatro, BEYGEM Kursları, spor merkezleri, spor aktivite alanları, Yaşam Vadisi, Gürpınar Sahili ve Doğa ve Yaşam Merkezi’ni de gezdi. Geniş bir programla ilçe ve belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı. Beylikdüzü’ndeki veterinerlik hizmetinden sonra belediyecilik modelini de çok beğendiklerini ve örnek aldıklarını vurgulayan heyete,Beylikdüzü Belediyesi’nden de geniş bir ekip eşlik etti.