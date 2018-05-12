Boğaz’daki kaçaklara gece yarısı krokili af

KAMİL ELİBOL - SÖZCÜ/ AKP'li Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Mehmet Muş, Ayhan Gider, Adnan Boynukara ile Doğan Kubat'ın önergesinde şöyle denildi:

KROKİ DIŞINDAKİ ALANLAR

“Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkındaki kanunda belirlenmiş tarihi alanda uygulanmaz.” Böylelikle Boğaziçi'nde kroki dışında kalan alanlarda, kaçak yapılara ve imar affına olanak tanındı. Ancak kroki dağıtılmadı ve hangi bölgelerin kapsama alındığı netlik kazanmadı. MHP önergeye karşı çıktı. Mersin Milletvekili Baki Şimşek şöyle konuştu: “Bu önergenin gecenin bu saatinde Meclis'in de gerekli bilgi ve belgelere sahip olmadan bu şekilde geçmesine karşıyız. İstanbul Boğazı yıllardır tahrip ediliyor. Neyin ne olduğu belli olmadan bir krokiyle getirilip bu işin oldu bittiyle buradan geçirilmesi kabul edilemez. Boğaziçi tamamen kapsam dışı tutulmalı.” MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, imar affıyla ilgili kısma büyük ölçüde destek verdiklerini belirterek, “Ancak boğazlarla ilgili husus çok daha iyi çalışılmalıydı. İmar planı üzerinde çalışma yapılmalıydı. Buna ilişkin çekincemizi, olumsuz bakışımızı ortaya koyduk'' dedi. CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu imar affının seçim rüşveti olduğunu savunarak şöyle dedi: “Boğaziçi ve tarihi yarımada da İstanbul'da, burası koruma alanı, sit alanı. AKP tarafından seçim sürecinde yasalaştırılmak üzere Meclis'e getirilen, tepkileri azaltmak amacıyla da imar barışı olarak tanıtılmak istenmektedir. Denetimsiz yapılar, toplumun sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atan kaçak yapılar yasal hale getiriliyor. Bu yasa seçim öncesi verilen bir rüşvettir.”