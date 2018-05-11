Kani Beko işçileri ziyaret etti, Çalışma Bakanı'nı aradı

Ege Üniversitesi Rektörlüğü önünde ‘Kadro dediniz, bizi işimizden ettiniz’ diyerek direnişe devam eden işçileri, CHP İzmir Milletvekili Aday Adayı, eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko ziyaret etti.

ÇALIŞMA BAKANINI ARADI

Kani Beko, direnişe CHP Milletvekili adayı olarak değil, eski DİSK Başkanı ‘Lastikçi Kani’ olarak katıldığını ve destek verdiğini söyledi. Elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Beko, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nu arayarak, EÜ Rektörü Necdet Budak ile konuşmasını rica etti ve bu işin artık çözülmesi gerektiğini söyledi.

‘UMUDUMUZ SİZ OLDUNUZ’

Beko, Bakan Sarıeroğlu’na, “Bu işçilerin hepsini tanıyorum. Hepsi tertemiz, pırıl pırıl insanlar. Bu insanların sabıkaları temiz olup arşiv kayıtları da bulunmamaktadır. İşçiler bir kere bile mahkeme kapısından geçmemiş” dedi. Beko’yu alkışlayan işçiler, “Umudumuz siz oldunuz. Bu işi çözerseniz siz çözersiniz. Hepimiz mağdur olduk, evimize artık ekmek götürmek istiyoruz. Kadro isterken taşeronu arar olduk.” diye konuştu.

‘HUKUKİ SÜREÇ BEKLENMEDEN İŞ BAŞI YAPMALISINIZ’

EÜ Rektörü Necdet Budak’a da çağrıda bulunan Beko, “Hukuki süreci sonlanmasını beklemeden iş başı yapmanız için elimizden gelen neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Disiplinli bir şekilde bu işi götürürseniz kazanacağınıza eminiz. Sizlerin daha fazla mağdur edilmemeniz için çağrıda bulunuyorum. Sizin yeriniz burası değil işyerlerinizdir. İş barışı bir an önce sağlanmalıdır. Sonuçta siz kazanacaksınız iş başı yapacaksınız” şeklinde konuştu.

İşçilerin sorunlarını dinleyen Kani Beko, “15 yıldır kadro için sokaklardayız, taşeron işçilerinin İş güvencesi ve iş güvenliği için tamamına kadro talep ettik. Düzenlemeyi hem işçilerden hem de işverenlerden kaçırdılar. Ancak onların verdiği kadro birçok işçi kesimini dışarıda bıraktı.” dedi.