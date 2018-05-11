Ekrem İmamoğlu: Gereken desteği vereceğiz

İlk olarak Saadet ve İyi Parti Beylikdüzü İlçe Başkanları ile merkezlerinde görüşme yapan İmamoğlu; en son HDP, MHP ve Vatan Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Gündemde belediye yönetiminin seçim süreci ve seçim gününün güvenli ve sıkıntısız geçmesi adına gereken desteği vermeye hazır oldukları vardı.



Yaklaşan genel seçimler nedeniyle siyasi partilerin ilçe başkanlıkları ile temas kuran Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk olarak Saadet ve İyi Parti’nin İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etmişti.

En son ise HDP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, MHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı ve Vatan Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştiren Başkan İmamoğlu, üç merkezde de yaklaşan genel seçimler dolayısıyla seçim sürecinin adil, sıkıntısız ve güvenilir bir ortamda geçmesi adına gerekli tüm desteği vereceklerini vurguladı. Partilerin beklenti ve taleplerini de dinleyen İmamoğlu, “Huzurlu bir seçim günü yaşatmak adına belediye olarak elimizden geleni yapacağız.” dedi.



Türkiye’nin özellikle son dönemlerde çok yoğun bir seçim ortamından geçtiğine dikkat çeken İmamoğlu, ilçedeki tüm siyasi partilere konuk olduklarını, her partinin uyumlu bir biçimde seçim yönetmesini temenni ettiğini söyledi. Aksi takdirde yaşanacak kaosun ilçeye vatandaşlara hayırlı gelmeyeceğini belirtti. Belediye olarak tüm siyasi partilerin belediyesi olduğunu da vurgulayan İmamoğlu, “Seçim sürecinin iyi işlemesi noktasında hangi siyasi partinin neye ihtiyacı varsa katkı sunmak isteriz.”dedi.



Ülkenin eğitim alt yapısı ve demokratik ortamı üzerine de konuşmalar yapan Başkan İmamoğlu, tüm siyasi partilerin ilçe başkanlıklarını, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek Beylikdüzü’nün ilçe oluşunun 10. Yıl etkinliklerine davet etti. Ramazan ayı için de ciddi bir hazırlık içinde olduklarını vurgulayarak, Ramazan dönemi boyunca partilerden hassasiyet beklediğini söyledi. Başkan İmamoğlu, görüşmelerinin sonunda siyasi partilerin ilçe başkanlarına Nutuk ve Beylikdüzü Tarihi isimli kitapları hediye etti.