Maltepe’nin engelleri aşan kınalı kuzuları askere uğurlandı

Maltepe’de yaşayan 5 engelli genç, Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından ellerine kına yakılarak konvoylar eşliğinde ve halaylarla askere uğurlandı.

Duygu dolu anların yaşandığı tören sonrası konuşan Kılıç, “Peygamber ocağı olarak bilinen asker ocağına, tüm engelleri aşmalarını her zaman temenni ettiğimiz ve bu yönde çalışmalar yaptığımız sevgili kardeşlerimi uğurluyorum” dedi.

Maltepe’de bir günlük temsili askerlik görevini yapmaları amacıyla ilçe belediyesi önünden bir araya gelen 5 engelli genç, kına yakılarak, halaylar eşliğinde askere uğurlandı. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın bizzat kınalarını yaktığı gençler, “En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla askerliklerini yapacakları Maltepe İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’na teslim oldu.

İlçe belediyesi önünde düzenlenen törene Başkan Kılıç’ın yanı sıra, engelli gençler ve aileleri de katıldı. Oldukça heyecanlı oldukları görülen gençlerin boyunlarına künyelerini de Başkan Kılıç taktı. Engelli gençler, “En büyük asker bizim asker” pankartının arkasında Başkan Kılıç’la birlikte ilk asker selamlamalarını da yaptı.

DUYGU DOLU ANLAR…

Engelli gençlerin askerlik yapması amacıyla anlamlı bir programa imza attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Burada oldukça duygu yüklü bir program gerçekleştiriyoruz. Peygamber ocağı olarak bilinen asker ocağına, tüm engelleri aşmalarını her zaman temenni ettiğimiz ve bu yönde çalışmalar yaptığımız sevgili kardeşlerimi uğurluyorum. Bugün komutanları onları teslim alacaklar. Güzel askerlik anılarıyla tekrar aramıza dönecekler. Güle güle gidin, güle güle gelin” dedi.