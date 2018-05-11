'Terzi Fikri' Maltepe’de anıldı

Sönmez’in fotoğraflarının sergilendiği ve o döneme tanıklık eden yol arkadaşları tarafından yaşananların anlatıldığı gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Bağımsız aday olarak girdiği 14 ekim 1979 seçimlerinden belediye başkanı olarak çıkan Ordu’ya bağlı Fatsa ilçesinin efsane belediye başkanı Fikri Sönmez Maltepe’de anıldı. İstanbul Demokrat Ordulular Platformu tarafından Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye ev sahipliği yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, İDOP Başkanı Ahmet Şatıroğlu, CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve yüzlerce kişi katıldı.

“FATSA FİKRİ SÖNMEZ DEMEKTİR”

Kokteyl ve fotoğraf sergisinin ardından açılış konuşmalarını yapan ÖDP’li Alper Taş, “Ben devrimci olmaya Fatsa ve Fikri Sönmez ile karar verdim derken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, “Fikri Sönmez’in başkan olduğu dönemde söylediği Halk ile birlikte halkım için yapıyorum” sözünü hatırlatarak İl Başkanı olduğum gün aynı şiarla mücadeleye başladım” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise “Bugün Fatsa diye bir ilçe Türkiye’de gündem oluyor ve tanınıyorsa bu Fikri Sönmez’in belediye başkanlığı ve yönetim modeli sayesindedir” dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç “Fikri Sönmez’i anlatmaya kelimeler yetmiyor. Öyle bir değeri bugün burada sizlerle birlikte anıyor olmaktan, onun yoldaşlarını Maltepe’de konuk ediyor olmaktan dolayı gurur duyuyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “Yerel Yönetimlere Soldan Bakış, Fatsa Gerçeği ve Fikri Sönmez” konulu panelde İlbay Kahraman “Fatsa Deneyimine Bugünden Bakmak”, Prof. Dr. Necmi Erdoğan “Geçmişin Fatsa’sı Geleceğin Demokrasisi”, Dr. Dinçer Demirkent “Doğrudan Demokrasi, Temsili Demokrasi Karşıtlığının Bir Çözümü: Fatsa”, Psikoterapist Aynur Tandoğan Elibal “Halkın sorunlarını Çözme Çabası: Halk Komiteleri ve Fatsa” başlıklarında sunumlar yaptı. Panelin ardından Ordulu sanatçı Mehmet Gümüş, en güzel bestelerinin yanı sıra, Fikri Sönmez için yazdığı şarkıyı seslendirdi. Şarkılara hep birlikte eşlik eden konuklar, alkışlar ve sloganlarla destek verdi.