Ekrem İmamoğlu, 2030'un Beylikdüzü'nü anlattı

Beylikdüzü’nün ilçe oluşunun 10. Yılı kutlamaları kapsamında, Beylikdüzü 2030 vizyonunu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)’nde düzenlenen geniş katılımlı bir toplantı ile kamuoyuyla paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, “Akıllı, yeşil ve yaratıcı bir kent yaratmayı amaçlayan Beylikdüzü 2030 Vizyonu, uzlaşma ve mutabakatla imzalanmış bir toplumsal anayasadır. Bu anayasayı hazırlarken en büyük ilham kaynağımız Beylikdüzü’nün genç, dinamik ve yaratıcı yurttaşlarıdır.” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Yeşil, Akıllı ve Yaratıcı Beylikdüzü Vizyon 2030'' başlığıyla yaptığı sunumda, Beylikdüzü’nün geleceğinin tüm paydaşlarla birlikte tasarlanmasının önemli olduğunu söyledi. İmamoğlu, sunumun sonunda Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur’a, Beylikdüzü’ne bugüne kadar katkı sunmuş belediye başkanlarına şehir halkı adına Teşekkür Plaketi takdim etti. Beylikdüzü’nün 10. Yıl pastasının kesilmesinin ardından Beylikdüzü’nün ilçe oluşunun 10. Yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Yansımalar grubunun konseri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kutlamalar kapsamında, Beylikdüzü Kültür ve Sanat Merkezi Batı İstanbul Salonu’nda açılan ''Deniz ve Gemi Sevgisi'' adlı Gemi Modelleri Sergisi” de vatandaşların beğenisine sunuldu.



İmamoğlu: “Vizyon 2030 Bir Teminat Belgesidir

Beylikdüzü 2030 Vizyonu konuşmasında, bir kentin geleceğini ortak bir vizyonla tasarlamanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bilimi, doğayı ve insanı temel alan 2030 vizyonu, bu kentle ilgili birçok kişi ve kurumla paylaşılmış, ulusal ve uluslararası örnekleri kentimize entegre edilmiş ve şehir insanının beklentileri üzerinden tasarlanmıştır. Vizyon 2030, Beylikdüzü’nün gelişim ve dönüşümünün aynası; geleceğimiz, çocuklarımız ve kent adına bir teminat belgesidir. Gelişim ve dönüşüm anayasamızı, şeffaf ve katılımcı bir belediye anlayışıyla işleteceğiz. Vatandaşlarımız bu sürecin en değerli paydaşları olacaklardır.” açıklamasında bulundu.

Kültür Sanatta Batı İstanbul’un Merkezi Olacağız

Kültür sanat alanında vizyonuyla ve marka kimliğiyle Batı İstanbul’un merkezi olmak istediklerini belirten Başkan Ekrem İmamoğlu, 2030 için en önemli vizyon hedeflerinin Batı İstanbul Bienali olduğunu ve bu bienalin, kentin kültürel hayatına ciddi bir kimlik kazandıracağı ifade etti. İmamoğlu, dört yıldır gerçekleştirilen Barış Sevgi Buluşmaları”nın da ilçenin simgesi kırlangıçla birleştirerek “Altın Kırlangıç Barış ve Sevgi Ödülleri’ olarak düzenleneceğini ve bu etkinliğin ilçenin kültür-sanat alanındaki en önemli vitrini olacağını söyledi.

Gelişmişlik Endekslerinde İlk Beşi Hedefliyoruz

Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi ile Üniversite Eğitim Vadisi’nin Beylikdüzü’nün ekonomik hedeflerinin gerçekleşmesi aşamasında başrol oyuncusu olacakları belirten İmamoğlu, 2030 vizyonuyla birlikte, ekonomik gelişmişlik, insani gelişmişlik ve sosyo-ekonomik durum endekslerinde de İstanbul’da ilk beşte yer almayı hedeflediklerini kaydetti. Daha yeşil, akıllı ve yaratıcı bir Beylikdüzü hedefine ulaşmak için motorlu araçların elektrikli araçlara dönüşümü konusunda öncü bir ilçe olmak istediklerini de söyleyen İmamoğlu, 2030’da tüm kamu kurum arabalarının elektrikli sisteme entegre edileceği müjdesini verdi.

Yaşam Vadisi Bu Kentin Akciğeri

Konuşmasında, yeşil kent kavramının gün geçtikçe önem kazandığına da vurgu yapan İmamoğlu, 2014-2017 yılları arasında Beylikdüzü’nde kişi başına düşen yeşil alanı 3 metrekare arttırdıklarını kaydetti. İmamoğlu, Türkiye’nin en büyük kent içi parklarından biri olan ve kentin değişimine öncülük eden Yaşam Vadisi’nin Vizyon 2030’da bu kentin akciğeri ve yeşil omurgası olarak görev yapacağını sözlerine ekledi.

Okur: “Beylikdüzü İçin Herkesin Güçlerini Birleştireceğine İnanıyorum”

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Vizyon 2030 sunumunun sonrasında yaptığı konuşmada, Beylikdüzü’nü genç ve potansiyeli olan bir ilçe olarak tanımlayan Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, “2030’da Beylikdüzü’nün bu hedefleri daha da aşacaktır; çünkü hem kültürel altyapısıyla hem bilgi birikimiyle hem de ekonomik değerleriyle bu potansiyel Beylikdüzü’nde var. Beylikdüzü için merkezi idare, yerel idare, sivil toplum örgütleri ve bütün vatandaşlarımızın güçlerini birleştirerek önemli bir sinerji oluşturacağına inanıyorum.” diye konuştu. Beylikdüzü 2030 Vizyonu sunumuna; Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.