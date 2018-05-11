Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi Engelliler Haftası'nda açılıyor

Toplumun önemli bir kısmını oluşturan özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yardım elini uzatan Beylikdüzü Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda anlamlı bir açılış gerçekleştiriyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere hizmet vermek ve bu bireylerin ailelerinin nefes alabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi’nin açılışı, 13 Mayıs 2018 Pazar günü, Saat 12:00’de yapılacak.

TARİH: 13 Mayıs 2018, Pazar

SAAT : 12:00

YER : Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi

ADRES: Kavaklı Mah. Marmara Cad. No:15 (Kavaklı 1 No’lu ASM yanı) Beylikdüzü / İstanbul