Şener Şen ve Ayşen Gruda'yı onurlandıran açılış

Beylikdüzü Belediyesi’nin baştan aşağı yenileyerek ilçeye kazandırdığı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ne yapılan iki yeni sinema salonuna Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçılarından Şener Şen ve Ayşen Gruda ismi verildi. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta coşkuyla karşılanan sanatçılara, Teşekkür Plaketi ve çiçek takdiminde bulundu.



Beylikdüzü’nün İlçe oluşunun 10. Yıl etkinlikleri unutulmaz bir program ile başladı. Beylikdüzü Belediyesi’nin yenileyerek ilçeye kazandırdığı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alan iki sinema salonuna Türk Sineması’nın unutulmaz isimleri Ayşen Gruda ve Şener Şen isimleri verildi.







Sinema salonlarının açılışı ise usta sanatçıların katılımı ile gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Başkan İmamoğlu kurdele kesimi öncesi iki değerli isme Teşekkür Plaketi ve çiçek takdiminde bulundu.







“İsimlerini Kültür Merkezimizde Yaşatacağız”



“Milletimizin millet oluşunun o güzel aşamalarına en değer katmış sanatçılar kimler var diye düşündüğümüzde hepimizin aklına Şener Şen ve Ayşen Gruda geldi.” sözleriyle konuklara seslenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu değerli iki sanatçımızın adını kültür merkezimizde yaşatacağız. Eğer huzursuzsanız o akşam filmlerini izleyin ve huzur bulun, mutlu olun. Burada olarak bizi onurlandırdılar. Ayrıca bu ay boyunca sanatçılarımızın filmlerini izleyebileceksiniz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



Şen: “Bizim İçin Özel Bir Anlam İfade Ediyor”



Açılışta duygularını ifade eden usta sanatçı Ayşen Gruda, “Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum ki böyle bir salonda benim ve Şener Şen’in adı var. Hepinizi çok seviyorum.” dedi. Şener Şen ise “Böyle güzel bir kültür merkezinde bulunan salonların açılışında bulunmamız ve ayrıca duyarlı belediye başkanımız ve sizlerin talebi ile sinema salonlarına adımızın verilmesi bizim için özel bir anlam ifade ediyor. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



Sanatçılara, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde hali hazırda vatandaşların beğenisine ve ziyaretine açık olan Mustafa Sekban’ın kişisel sergisini ve Yaşar Kemal Kütüphanesi’ni gezdiren Başkan İmamoğlu, sanatçı olarak Türkiye’ye sundukları katkılardan dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür etti.