Bosphorus Awards ödülleri Maltepe'de sahiplerini bulacak

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK), Maltepe Belediyesi ve vakfın yan kuruluşu olan Türkçe-Almanca yayın yapan internet gazetesi Brandday.net işbirliğiyle düzenlediği “Brandday.net 2. Bosphorus Awards Ödül Töreni”, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Jüri özel ödülüne layık görülen Ali Kılıç ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda gösterdiği çaba nedeniyle ödüle layık görülen diğer bir isim Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi, Milletvekili Christian Berger ile TAVAK Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen’in de hazır bulunacağı törende, 8’i Avrupa, 8’i de Türkiye’den olman üzere 16 kişiye ödülleri takdim edilecek.

Bu anlamlı gecede siz değerli basın mensuplarımızı da aramızda görmekten onur duyarız.

MALTEPE BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

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Tarih : 11.05.2018

Saat : 19:00

Adres: Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi - Gülsuyu Mah. Nar Sok. E5 Yanyol Üzeri Maltepe / İstanbul