Maltepe’de dört ayda 3 bin 454 sokak hayvanı tedavi edildi

Maltepe Belediyesi tarafından, yılın ilk dört ayında 3 bin 454 sokak hayvanı tedavi edildi.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı hekimler, 2018’in ilk dört ayında, 3 bin 454 sokak hayvanını tedavi ederken, 831 kısırlaştırma işlemini de başarıyla gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, 158 kapalı ve açık alanda ilaçlama yapılıp, 160 hayvana mikroçip takılırken, 722 gıda işletmesinin de denetimini gerçekleştirildi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Varlıklarıyla huzur veren can dostlarımız için, daha güzel bir yaşama alanı yapmak için çalışıyoruz. Bu dostlarımızdan merhametinizi esirgemeyin. Onlarsız bir dünya, yaşanılır bir dünya olamaz. Bu evrende onlara da yaşama alanı yaratmayı unutmayalım. Bizlere en iyi dost, onlardır” dedi.