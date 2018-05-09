Beylikdüzü'nde Tokat Tanıtım Günleri başladı

Tüm Tokatlılar Konfederasyonu (TÜMTOKKON) tarafından Beylikdüzü Belediyesi’nin katkılarıyla İstanbul’da ilk kez düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri’nin açılışı yapıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Hemşehri derneklerinin düzenlediği tanıtım günlerini, ülkemizin her renginin birbirini tanıması, ülkenin geleceği, milli birliği ve beraberliği adına çok önemli buluyorum.” dedi.

Tüm Tokatlılar Konfederasyonu (TÜMTOKKON) tarafından eski Beylik Pazarı Alanı’nda düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri’nin açılışı yapıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, hemşehri derneklerine, kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli görevler düştüğünü söyleyen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kültürünü yaşatmak, yöresini ve yöresinin insanlarını unutmamak, özellikle yöresine eğitimle ilgili katkı sunmak, herkesin aynı standartta yaşama tutunması için özveride bulunmak, bence hemşehri derneklerinin temel felsefesi olmalıdır.” ifadesinde bulundu.

İmamoğlu: “İstanbullular’ı Tokat Günleri’ne Bekliyoruz”

Konuşmasında, İstanbullular’ı Tokat Tanıtım Günleri’ne davet eden Başkan Ekrem İmamoğlu, “Sanatkarları, zanaatkarları ile birlikte Tokat kültürünün önemli değerleri 13 Mayıs’a kadar Beylikdüzü’nde olacaklar. Sadece Tokatlılar ve Beylikdüzülüler değil, İstanbul’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın bu etkinliğe ilgi göstereceğini biliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı. Tüm Tokatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Galip Yılmaz, Zile Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Düzgün, Avrasya Tokatlılar Federasyonu Genel Başkanı Filiz Yılmazer ve CHP İstanbul Milletvekili Aday Adayı Özgür Karabat ile Tokat’ın kültürünü yansıtan el sanatları sergisini de gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatkar ve zanaatkarlarla sohbet etti.

Okur: “Hemşehri Dernekleri Kültürel Zenginliğimize Katkı Sağlıyor”

Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur da yaptığı konuşmada, hemşehri derneklerinin kültürel zenginliğimize katkı sağladıklarına dikkat çekerek “Türkiye’yi bir ağaç; ağacın köklerini inançlarımız, kültürümüz ve değerlerimiz olarak kabul ediyorum. İllerimizin her biri, bu ağacın dallarıdır. Bu bağlamda, illerimiz kendilerini ne kadar geliştirirse Türkiye ağacı, köklerinden aldığı enerji ile daha da güçlü olacaktır. Bu tanıtım günlerinin de bu ağacın yeşermesine katkı sağlayacağına inanıyorum.” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur’a ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, günün anısına plaket takdim edildi.

13 Mayıs’a Kadar Ziyaret Edebilirsiniz

Tokat iline özgü sanatsal ürünlerin sergilendiği, yöresel ürünlerin misafirlerin beğenisine sunulduğu Tokat Tanıtım Günleri, 13 Mayıs’a kadar, 09:00-23:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek tiyatro ve konser etkinlikleri ise hafta içi saat 19.00’da, hafta sonu saat 17:00’da başlayacak. Etkinlikler kapsamında; Perşembe akşamı Murat Akkaya, cuma akşamı Seyhan Güler, cumartesi akşamı Orhan Ölmez, pazar akşamı ise Resul Dindar, Betlikdüzü’ndeki müzikseverlerle buluşacak.