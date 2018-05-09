Sokak Antrenmanları Yarışması'nda kupalar sahiplerini buldu

32 sporcunun katıldığı, nefes kesen görüntülere sahne olan yarışmanın sonunda Asrınçağ Özdemir birinci; Tahsin Günay ikinci, Oktay Soğuk üçüncü, Furkan Alıcı dördüncü oldu. Yarışmanın açılışını yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu ilçenin gençleri iyi bir spor altyapısına sahip olurlarsa bu ülkeye çok daha faydalı işler yapacaklardır. Hepinize, spor dolu bir hayat diliyorum.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Müdürlük, açık alanda yapılan, vücudun oksijenli alanda spor yapmasını ve kasların verimli şekilde çalışmasını sağlayan Street Workout’u yani kelime anlamıyla ‘sokak antrenmanı’nı gençler arasında yaygınlaştırmak için Yaşam Vadisi’nde bir yarışma düzenledi. Eleme turları arasında, Beylikdüzü Workout Sokak Sporları Topluluğu sporcuları tarafından sergilenen Free Style gösteriler, vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi.

İmamoğlu: “Sporu Teşvik Eden Ortamlar Oluşturuyoruz”

Yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, street workoutu, sporun birçok dalını bir arada bulunduran bir spor dalı olarak nitelendiren Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu spor biraz da görsel bir şova dönüşüyor. Bilinçli, eğitimcilerin de katkısı ile bu sporun Beylikdüzü sokaklarında yapılması bizim için çok çok önemli. Sizlere baktığımda, özgüveni yüksek, bilinçli, akıllı, zeki gençler görüyorum. Bizim de hayatta görmek istediğimiz böyle bir gençlik. Sizin bu enerjiniz bize de güç veriyor. Sizin hızınıza yetişmeye çalışıyor ve Beylikdüzü’nde sporu teşvik eden ortamlar oluşturuyoruz.” açıklamasında bulundu.

En Dayanıklı ve En Hızlı Sporcular Ödüllendirildi

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Workout Sokak Sporları Topluluğu işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya, 32 sporcu katıldı. İki aşamalı eleme turlarından oluşan yarışmada sporcular, kendilerine verilen hareketleri hatasız ve en kısa sürede tamamlayarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Final turunda sporculardan; 10 kiloluk ağırlık yeleğiyle10 barfiks, 10 dips, 15 squat, 15 şınav hareketini yapmaları istendi. Nefes kesen mücadeleye sahne olan yarışmanın sonunda, verilen hareketleri en kısa sürede tamamlayarak ilk dörde giren sporcular, madalya ve kupa ile ödüllendirildi. Vatandaşlar, yarışmayı ve tur aralarında yapılan gösterileri, tezahüratlar eşliğinde ilgiyle ve merakla izledi.