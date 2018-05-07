Emperyalizm 'Çav Bella' der, kokain pazarlar

4-6 Mayıs tarihleri arasında Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından Büyük Düşünür ve Eylemci Karl Marx’ın 200. yaşı anısına Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen Marksizm Sempozyumu sona erdi.

4-6 Mayıs tarihleri arasında Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından Büyük Düşünür ve Eylemci Karl Marx’ın 200. yaşı anısına Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen Marksizm Sempozyumu sona erdi.

3 gün boyunca 20 oturumun düzenlendiği sempozyumda Marksizm birçok boyutuyla yedinden ele alındı, sunumlar yapıldı, tartışmalar yürütüldü.

Marksizm üzerine çalışmalar yapan akademisyenleri ve çevreleri bir araya getiren sempozyumun hemen hemen tüm oturumlarına dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Marksizm’le politik alandan tanışıklığı olan eski kuşaklar ve Marksizm üzerine çalışmalar yapan genç akademik kuşakların izleyici profilini oluşturduğu sempozyumda Marksizm’in güncelliği ve yol göstericiliği sıklıkla vurgulandı.

Yazar Çağdaş Gökbel, Neftlix'in dizisi Narcos'u incelediği makalesini dinleyicileriyle paylaştı. Gökbel popüler kültürün solcu ve muhalif kimliğiyle bilinen medya organlarına dahi sirayet ettiğinin altını çizdi.

Narcos'un uyuşturucunun arkasındaki en büyük güç olan ABD emperyalizmini maskelediğini aktaran Gökbel, Neftlix'in böyle bir vizyonu olduğuna dikkat çekti.

Bir Popüler Kültür Masalı Narcos Dizisi'ne Eleştirel Bakış başlıklı makalesini anlatan Gökbel, Narcos dizisinin ardından müthiç bir patlamanın olduğuan Pablo Escobar hayranlağının artmasında dikkat çekerek" Bakıyorsunuz her yerde Escobar var. Onu taklit edenler repliklerini tekrarlayanlar. Kokain de kullanıyorlar mı bilmiyorum" dedi.

Gökbel "La Casa De Papel dizisindeki Çav Bella sahnesine tav olanlar. Neftlix'in asıl hedefini görmeli" diyerek sözlerini noktaladı.