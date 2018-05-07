Beylikdüzü'nde muhtarlık ve belediye çözüm merkezi açılıyor

Beylikdüzü’nün her mahallesine tek tek muhtarlık binaları kazandıran Beylikdüzü Belediyesi bu kez Mahallemiz Büyükşehir Muhtarlık ve Çözüm Merkezi’ni açıyor.

Muhtarlık ve Çözüm Merkezi kazandırılan 7. Mahalle olan Büyükşehir Mahallesi’ndeki açılış 8 Mayıs 2018 Salı günü Saat 15.00’te gerçekleşecek.

Devletin ve milletin saygınlığı çalıştığı yerin şeffaflığından, ortamından belli olur düşüncesiyle en ideal alanları muhtarlıklara kazandırmaya çalışan Beylikdüzü Belediyesi, her mahalleye Muhtarlık ve Çözüm Merkezi açmaya devam ediyor.

Her mahallede Belediye ile iletişimi en hızlı şekilde sağlamak adına hayata geçirilen projenin 7.’si Büyükşehir Mahallesi’nde tamamlandı. Mahallemiz Büyükşehir Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi’nin açılışı 8 Mayıs 2018 Salı günü Saat 15.00’te gerçekleşecek.

TARİH: 8 Mayıs 2018 - Salı

SAAT: 15.00

YER: Beylikdüzü Belediyesi Meclis Salonu

ADRES: Büyükşehir Mahallesi Şehir K. Uğur Gürsoy Sokak. No:4 15Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı Beylikdüzü - İSTANBUL