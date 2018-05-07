7 Mayıs 2018 18:26

İstanbul Boğazı'nda tüm vapur seferleri iptal

İstanbul'da Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu
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DHA - İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.

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