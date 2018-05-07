Beylikdüzü Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi toplandı

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi’nde yaklaşan genel seçimlerin ülkede güzel gelişmelere vesile olmasını dileyen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu ay Ramazan, Anneler Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Beylikdüzü’nün 10.Yılı kutlamalarının ilçe gündeminde yoğun şekilde yer aldığını ifade etti.



Beylikdüzü Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi 1. Oturumu gerçekleşti. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığında toplanan Meclis’te yoğun bir gündem söz konusuydu. Açılış konuşmasında 24 Haziran olarak belirlenen Genel Seçimlerin ülke için hayırlı ve iyi sonuçlar doğurmasını dileyen İmamoğlu, Ramazan ayının huzurla geçmesini ve gereken tüm hassasiyetin gösterilerek yaşanmasını temenni etti.

Anneler Günü sebebiyle de tüm annelerin gününü kutlayan İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın tarihteki milli değerine vurgu yaptı. İmamoğlu ayrıca 29 Mayıs İstanbul’un fethini de andı. Bu hafta Beylikdüzü’nün ilçe oluşunun 10. Yılı etkinlikleri kapsamında, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde birçok kutlama programının hayata geçeceğini de bildirdi.



Mayıs Ayı Meclisi 1. Oturumu’nda CHP Meclis Grubu’nun sunduğu 1 sözlü önerge oy birliği ile meclisten geçerken, AK Parti Meclis Grubu’nun sunduğu 4 sözlü önergeden 2 sözlü önerge oy birliği ile kabul edildi, diğer 2 önerge hakkında ise mecliste bilgilendirilme yapıldı. Ardından Meclis Gündem Maddeleri’nin görüşülmesine geçildi. İlk maddede geçen Meclis Üyesi Gürkan İzzet Paksoy’un istifası konusu üzerine, Başkan İmamoğlu, Paksoy’a meclise yaptığı katkılara istinaden bir Teşekkür Plaketi takdim etti.

Maddelerden 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. Gündem Maddeleri oy birliği ile meclisten geçti. Komisyon Raporları’ndan 18. Madde oy çokluğu, 19. Madde oy birliği ile kabul edildi. Önerge olarak gündeme gelen 20, 21, 22 ve 23. Maddeler ise oy birliği ile geçti. 2. Oturum 10 Mayıs Perşembe Saat 10.00’da yapılacak.