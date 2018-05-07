Beylikdüzü'nün 10. yıl coşkuyla kutlanıyor

Sergi açılışı ile başlayan 10,11 ve 12 Mayıs’ta hayata geçecek etkinlikler, tadilatı yeni tamamlanan ve ismi “Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi” (BAKSM) olarak değişen yeni binada yapılacak. Üç gün boyunca Şener Şen, Ayşen Gruda, Ahmet Ümit, Haldun Hürel, Ahmet Güleryüz, Cahit Berkay gibi önemli konuklar ile müzik gruplarının ağırlanacağı, sergi ve seminerlerin olacağı kutlamalar, Beylikdüzü için unutulmaz olacak. 10. Yıl nedeniyle de tarihi bir değer taşıyacak.

BEYLİKDÜZÜ 10. YIL ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

10 MAYIS 2018 PERŞEMBE

Sergi - “Beylikdüzü tarihi fotoğrafları ve orijinal haritalar” sergisi

Sergi - “Deniz ve Gemi Sevgisi” başlıklı gemi modelleri sergisi ve yarışması açılışı.

Gemi Severler Derneği Başkanı Ahmet Güleryüz konuşması, Saat: 17.00

Sunum- Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Vizyon 2030” sunumu. Saat: 19.00

Konser - “Yansımalar” Saat: 21.00

11 MAYIS 2018 CUMA

Ahmet Ümit söyleşi ve imza (Moderatör: Cengiz Özkarabekir) Saat: 17.00

Aynı gün ayrıca gemi modelciliği üzerine bir söyleşi olacak. Söyleşiye Gemi modelcileri ve Gemi Severler Derneği Başkanı, gemi-deniz tarihçisi Ahmet Güleryüz ile Derneğin Genel Sekteri Metin Önkol katılacak.

Konser - “Moğollar” Saat: 21.00

12 MAYIS 2018 CUMARTESİ

Beylikdüzü Tarihi Semineri - Konuşmacılar: Haldun Hürel, Dr. Şefik Memiş, Dr. Öğr. Üye. Arif Kolay, Hulusi Üstün, Arkeolog Tahsin Kimyonok (Moderatör: Cengiz Özkarabekir) Saat: 15.00

Batı İstanbul Vakfı Sunumu- Saat: 18.00 Yer: West İstanbul Marina

Konser – “Golden Horn Brass” Saat: 21.00

TARİH: 10,11, 12 Mayıs 2018

YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, NO:28, (Sezen Aksu Parkı Karşısı) Beylikdüzü, İstanbul