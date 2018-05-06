Beylikdüzü’nde Hıdırellez coşkusu

Hıdırellez ateşinin de yakıldığı şenliği, Beylikdüzü Belediyesi ile Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenledi. Şenliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bütün dünyada Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ dileği daim olsun” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, baharın müjdecisi Hıdırellez’i bu yıl, iki güzel etkinlikle kutladı. Hıdırellez kutlamaları, Gürpınar Meydanı’nda bulunan ve Beylikdüzü Belediyesi’nce düzenlenilerek yepyeni bir çehreye kavuşan Atatürk Parkı’nın açılışı ile başladı. Kutlamalar, Atatürk Parkı’ndan Çınarlı Kahve’ye kadar süren renkli kortej yürüyüşüyle devam etti. Genciyle yaşlısıyla çoluğuyla çocuğuyla kadınıyla erkeğiyle yüzlerce kişi kortej yürüyüşüne eşlik etti. Çınarlı Kahve’nin önündeki müzik dinletisi, halk oyunları gösterileri ile baharın gelişini hep birlikte kutlayan vatandaşlar çok keyifli bir Hıdırellez gecesi yaşadı.

İmamoğlu: “Geleneklerimizi Hep Beraber Yaşatacağız”

Gürpınar Çınarlı Kahve önünde yapılan Hıdırellez kutlamasında yaptığı konuşmada; sağlık, mutluluk, huzur ve barış dileğinde bulunan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hepimizin içinde vatan sevgisi var, millet sevgisi var, bayrak sevgisi var ve Mustafa Kemal Atatürk sevgisi var. Bu milletin geçmişinden bugüne taşıdığı tüm geleneklerini, bu güzel topraklarda hep birlikte yaşatacağız. Coşku, umut, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın çok anlamlı bir şekilde ifade edildiği Hıdırellez duygusu, yaşamımıza bir gün değil 365 gün hakim olmalı.” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar Gönüllerince Eğlendi

Renkli ve neşe dolu anlara sahne olan Hıdırellez Şenliği’nde, Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, geleneksel kıyafetlerle sergilenen halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Bereket, sağlık ve mutluluk sembolü olan Hıdırellez kutlamasında, vatandaşlar, isteklerini dilek ağacına astı. Yakılan Hıdırellez ateşlerinden de atlayan vatandaşlar, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.