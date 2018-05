​Maltepelilere ücretsiz evde bakım hizmeti

​Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, göreve geldiği günden bu yana on binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz evde bakım, kuaförlük ve sağlık hizmeti sunduklarını belirterek, “Dara düşenlerin yanında olmayı, inancımızın ve sosyal demokrasinin bir gereği saydık” dedi.

Mahalle buluşmaları kapsamında Aydınevler mahallesinden kadınlarla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Kılıç, 4 yıllık hizmetlerinin bilançosunu sundu.

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla kimseyi ayırmadan herkese eşit hizmet sunduklarını vurgulayan Kılıç, “Dara düşenlerin yanında olmayı, her zaman inancımızın bir gereği saydık. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ve engelli vatandaşlarımıza ücretsiz evde bakım, kuaförlük ve sağlık hizmeti sunuyoruz. Onların saç tıraşını, tırnak bakımını yapıyoruz. Hastalandıklarında evde tedavi ediyoruz. Pansuman yapıyoruz. İhtiyacı olanın her zaman yanındayız. Bu benim her şeyin en güzelini hak eden büyüklerimize, vatandaşlarımıza bir vicdan borcumdur” diye konuştu.

HOŞGÖRÜNÜN MERKEZİ

Maltepe’nin her kesimden insanı buluşturan önemli bir merkez olduğuna vurgu yapan Kılıç, “Maltepe’de sayın Cumhurbaşkanı geldi miting yaptı, sayın Başbakan geldi miting yaptı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a kadar sürdürdüğü Adalet Yürüyüşü’nün finalini Maltepe’de, Adalet Mitingi ile sonlandırdı.

Son olarak on binlerce emekçi geldi. 1 Mayıs mitingini, halaylarla hep birlikte kutladık. Tüm bu toplantılarda kimsenin burnu dahi kanamadı. Demek ki isteyince böylesi toplumsal etkinlikler kardeşlik ve hoşgörü çerçevesinde yapılabiliyormuş. Bunu tüm Türkiye’ye kanıtlayan, Maltepe’de buluşan milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Maltepelilere, sonsuz teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizle gurur duyuyorum” dedi.