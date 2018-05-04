Hıdırellez, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlanacak

Baharın müjdecisi Hıdırellez Bayramı, Beylikdüzü’nde bu yıl da coşkuyla kutlanacak.

5 Mayıs Cumartesi günü, saat 19:00’da, Çınarlı Kahve’de gerçekleşecek Hıdrellez Şenliği, renkli ve neşe dolu anlara sahne olacak. Şenliğin öncesinde saat 18.00’de de Gürpınar Atatürk Parkı’nın açılışı yapılacak.

Beylikdüzü Belediyesi bu yıl, iki güzel etkinlikle baharın müjdecisi Hıdırellez’i karşılayacak. Hıdırellez’i şenlik havasında kutlamak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Beylikdüzü Belediyesi, ilk olarak Gürpınar Mah, İnönü Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’nı hizmete açacak.

Daha önce atıl durumda bulunan ve Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenilenerek yepyeni bir çehreye kavuşturulan parkın açılışı, saat:18.00’de yapılacak.

Beylikdüzü Belediyesi, Atatürk Parkı Açılışı’nın ardından, yüzlerce kişiyi Hıdırellez Şenlikleri için Çınarlı Kahve’de buluşturacak. Beylikdüzü Belediyesi ile Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Hıdırellez Şenliği’nde, baharın gelişini Beylikdüzü sakinleri, genciyle yaşlısıyla hep birlikte kutlayacak. Saat: 19.00’da başlayacak Hıdırelez Şenliği’nde, Gürpınar Çınarlı Kahve’de buluşan Beylikdüzülüler, çok keyifli bir Hıdırellez gecesi yaşayacak.

Atatürk Parkı Açılışı

TARİH: 5 Mayıs 2018, Cumartesi

SAAT: 18:00-19:00

YER: Atatürk Parkı, Gürpınar Mah. İnönü Caddesi, Dere Sokak (Gürpınar Polis Karakolu Çaprazı)

Hıdırellez Şenliği

TARİH: 5 Mayıs 2018, Cumartesi

SAAT: 19:00

YER: Gürpınar Çınarlı Kahve