Beylikdüzü Belediyesi Mayıs ayı meclisi toplanıyor

Beylikdüzü Belediye Meclisi 2018 yılı Mayıs ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 07.05.2018 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye Meclis salonunda yapılacak.
GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama
TARİH: 7 Mayıs 2018, Pazartesi
SAAT: 10.00
YER: Beylikdüzü Belediyesi Meclis Salonu
ADRES: Büyüşehir Mahallesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No 2
Beylikdüzü / İstanbul