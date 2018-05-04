4 Mayıs 2018 15:15

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs ayı meclisi toplanıyor

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs ayı meclisi toplanıyor
Beylikdüzü Belediye Meclisi 2018 yılı Mayıs ayının Meclis toplantısı pazartesi günü yapılacak.
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Beylikdüzü Belediye Meclisi 2018 yılı Mayıs ayının Meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere; 07.05.2018 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye Meclis salonunda yapılacak.

GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama


 

TARİH: 7 Mayıs 2018, Pazartesi

SAAT: 10.00

YER: Beylikdüzü Belediyesi Meclis Salonu

ADRES: Büyüşehir Mahallesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No 2

Beylikdüzü / İstanbul

 

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