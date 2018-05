Maltepeli kadınlara ücretsiz boğaz turu

Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç, İdealtepe mahallesinden kadınlarla kahvaltıda buluştu. Maltepeli kadınlar için 3 yıldır her yaz düzenledikleri boğaz turlarına bu yıl, Ramazan ayından sonra tekrar yapacaklarının müjdesini veren Kılıç, “Tekne gezilerimize başladığımızda, kadın kardeşlerimizden çok büyük ilgi gördük. O zaman fark ettim ki; on yıllardır burada yaşamış, ama hala daha İstanbul boğazını görmeyen insanlar var. 3 yıldır her yaz, binlerce kadını İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzelliği ile buluşturuyoruz. Hayat telaşında sıkışan kadınların biraz daha sosyalleşmesine, boğazı görmeyenleri de ilk defa İstanbul boğazıyla tanıştırıyoruz. Bugün müjdemi, sizlerin aracılığı ile tüm Maltepeli kadınlarla paylaşmak istiyorum. Ramazan ayından sonra, 18 mahallemizden binlerce kadın kardeşimizle tekne turlarını yeniden başlatacağız” dedi.

KARAYOLLARI ARAZİSİNDE KAT ZAFERİ

Görevde olduğu 4 yıl boyunca yaptığı hizmetleri anlatan Kılıç, toplantıya katılan kadınların talep ve sorunlarını dinleyerek, tek tek cevap verdi. Maltepe Belediyesi tarafından dava konusu edilen Küçükyalı karayolları arazisine dair de konuşan Başkan Kılıç, hiçbir söz hakkı tanınmamasına rağmen, açtıkları dava sonucu bina yüksekliğinin 40’tan 28’e düşürüldüğünü ve 31 bin metrekare yeşil alan kazandırıldığını belirtti.

Kılıç, “Biz bir yandan hukuki hakkımızı sonuna kadar kullandık, bir yandan da müzakere süreci işleterek, bu süreçten Maltepemizin en kârlı şekilde çıkmasını sağladık. Geldiğimiz noktada 4 bin metrekarelik belediye hizmet binası, 31 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Haklı davamızı sonuna kadar sürdürdük ve bina yüksekliklerini düşürdük” diye konuştu.