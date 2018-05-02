İBB'den, Çocuk Kitapları Fuarı'na engel

Her yıl Eğitim Sen ve Kartal Belediyesi’nin birlikte düzenlediği ve bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Kartal Meydan’ındaki “Geleneksel Çocuk Kitapları Fuarı” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden engellenmek istendi.

Bugün saat 10.00 sıralarından onlarca zabıta ile baskın yapar gibi etkinlik alanına gelen İBB ekipleri hiçbir gerekçe gösteremeden çadırların kaldırılmasını istedi. Zabıtalar, fuar stand ve çadırlarını kuran işçileri de tehdit etti.

Eğitim- Sen ve Kartal Belediyesi'nin 4.sünü düzenlediği kırk yayınevinin de katılacağı çocuk kitapları fuarı alanındayız... Büyükşehir belediyesi fuar alanının kurulumunu kaldırdı. Somunlar sôküldü. Ey yazarlar yayınevleri... pic.twitter.com/aqeO1FqQ9F — SiirKadinSaclar (@SiirKadinSaclar) 2 Mayıs 2018

Eğitim Sen 5 Nolu Şube konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Bugüne kadar birçok etkinlik için kullanılan Kartal Meydan’ı bir tek çocuklara kapatılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim Sen karşıtlığını biliyorduk, fakat çocuk kitaplarına karşı olabileceklerini tahmin edememiştik.

Herhangi bir gerekçe gösterilmeden engellenmeye çalışılan çocuk kitapları fuarı Kartal Meydanı’nda Kartal Belediyesine ait farklı bir alanda yapılacaktır. Eski adliye binasının olduğu alanda yapılacak olan kitap fuarı çalışmaları hızla devam etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çocukların kitapla buluşmasını engellemeye çalışmıştır. Kamuoyu tarafından bilinmelidir ki Kartal Belediyesi de Eğitim Sen de bu kitap fuarını yapma konusunda kararlıdır.

Etkinlik; 08-13 Mayıs Tarihinde başlayacaktır.