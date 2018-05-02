İmamoğlu: Güvenli bir seçim ortamı için işbirliği şart

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi Beylikdüzü İlçe Teşkilatı ve İYİ Parti’nin Beylikdüzü İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında seçim güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, “Beylikdüzü’nde güvenli bir seçim ortamı için tüm siyasi partiler işbirliği içinde olmalı.” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi ile İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Teşkilatlarına ziyarette bulundu. Görüşmelerde; güvenli seçim ortamını sağlamak konusunda yerelde alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Yaptığı ziyaretlerde siyasi parti ilçe başkanlarını, Beylikdüzü İlçesi’nin kuruluşunun 10.Yılı kapsamında, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat merkezi’nde (BAKSM) yapılacak etkinliklere davet eden Başkan Ekrem İmamoğlu, ilçe başkanlarına ziyaret anısı olarak “Nutuk ve Geçmişten Günümüze Beylikdüzü” adlı eserleri de takdim eti.

İlk ziyaretini yeni parti binasına taşınan Saadet Partisi Beylikdüzü İlçe Teşkilatı Başkanı Ercan Sevim ve yönetimine gerçekleştiren İmamoğlu, daha sonra İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Ziyaretlerde ülke genelinde yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

“Güvenli Bir Seçim Ortamı İçin İşbirliği İçinde Olunmalı”

24 Haziran seçimlerinin Türkiye açısından önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Yerel yönetim olarak herkese eşit mesafede olmalı ve herkesin kendini eşit ifade edebileceği bir seçim ortamı sağlamalıyız. İlçemizde en huzurlu, en güvenli seçim ortamının yaşanmasını istiyorum. Bu konuda tüm siyasi partiler işbirliği içinde olmalı ve sıkı bir koordinasyon birimi oluşturulmalı. Böylelikle Beylikdüzü’ne yakışan bir seçim ortamı sağlanmış olur.” diye konuştu.