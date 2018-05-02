Beylikdüzü'nde masa tenisi turnuvası sona erdi

Heyecanlı anların yaşandığı turnuvada; erkekler, kadınlar ve engelsiz erkekler-kadınlar olarak 3 kategoride farklı yaş gruplarında yarışıldı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen tören ile verildi.

Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bu kez masa tenisi severleri bir araya getirdi. Aydın Örs Spor Kompleksi’nde iki gün boyunca süren Masa Tenisi Turnuvası, centilmence oynanan müsabakalara sahne oldu. 2003-2001, 2000-1993, 1992-1973 ve 1972-1950 yaş aralığında erkekler, 2003-2000 ve 1999-1950 yaş aralığında kadınlar ile 2001 ve üzeri yaş engelsiz kadınlar ve erkekler kategorisinde yarışan yarışmacılar, tüm yeteneklerini sergiledi.

Turnuvanın son günü düzenlenen ödül törenine Meclis Üyeleri Haluk Karataş, Turan Serdar Çakmak ve Spor İşleri Müdürü Fidan Gül katıldı. Tüm kategorilerde dereceye giren ilk 4 yarışmacıya ödülleri meclis üyeleri ve spor işleri müdürü tarafından takdim edildi. Müdür Fidan Gül, “Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte vatandaşlarımızı çeşitli spor faaliyetleri ve etkinliklerle daha sık buluşturacağız. Aslında burada yaşanan en güzel durum müsabakaların içinde birlik ve dayanışma ruhu olması.” dedi.