Bayati ve Mahur eserler Leyla Gencer Opera Sahnesi'nde

Bakırköy Belediyesi desteğiyle, BASAD(Bakırköylü Sanatçılar Derneği) TSM Korosu’nun vereceği konser, unutulmaya yüz tutan Bayati ve Mahur eserlere yeniden can verecek.

Dicle Derman yönetimindeki 80 kişilik BASAD TSM Korosu’nun Bayati ve Mahur Makamında klasik eserlerden oluşan konseri, 17. Yüzyıl’ın en büyük bestekârı olan Tabi Mustafa Efendi’nin Bayati Makamında iki eseri ile başlayacak; Rakım Elkutlu, Rahmi Bey, Şevki Bey, Lemi Adlı ve Tamburi Mustafa Çavuş’un eserleri ile devam edecek.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve BASAD Başkanı İlhan Gülek’in ev sahipliğinde gerçekleşecek konserin 2. bölümü, bir asra imzasını atan büyük bestekâr Hammamizade İsmail Dede Efendi’nin Mahur Makamında Yürüksemai’si “ Yine zevrakı derunum kırılıp kenare düştü” bestesi ile başlayarak, Şekerci Cemil Bey, Latif Ağa, Kanuni Hacı Arif Bey, Hacı Arif Bey, Rahmi Bey, Enderuni Hafız Hüsnü Efendi’nin eserleri yer alacak. Ayrıca 2. bölümün başında artık unutulmaya yüz tutmuş bir tarz olan “GAZEL” formunda bir eser de sunulacaktır.

Konser 24 Şubat 2018 Cumartesi günü, saat 20.30’da, Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve BASAD Başkanı İlhan Gülek, bütün Bakırköylü, İstanbullu TSM aşığı müzikseverleri ücretsiz izlenebilecek konsere davet etti.