Beylikdüzü'nün 10. yıl etkinlikleri başlıyor

İlk olarak 2 Mayıs Çarşamba günü açılacak sergi ile başlayacak program;10, 11, ve 12 Mayıs tarihlerinde dopdolu faaliyetlerle sürecek.

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 10. Yıl organizasyonu kapsamındaki ilk etkinlik olan Mustafa Sekban’ın “İçinde Deniz Geçsin” adlı kişisel resim sergisi açılışı; 2 Mayıs Çarşamba günü, Saat 16.00’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Sergi 1 ay süre ile kültür merkezinde vatandaşların ziyaretine açık olacak.

TARİH: 2 Mayıs 2018, Çarşamba

SAAT: 16.00

YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi (Sezen Aksu Parkı Karşısı)