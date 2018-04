Sosyal medyacılar Beylikdüzü'nde buluştu

Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliği ile İstanbul’da ilk kez Beylikdüzü’nde gerçekleşen Sosyal Belediyeler Ağı (SOBA) Batı İstanbul Çalıştayı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Türkiye genelinde toplam 63 Belediyenin katılım sağladığı çalıştayda alanında uzman isimler sunumlar yaptı. Çalıştayın açılışını gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Artık insanlar istedikleri her ortamda, her kişi ya da kuruma sosyal medya üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Belediyeler olarak böyle bir iletişim hızının olduğu ortamı mutlaka fırsata dönüştürmeliyiz.” dedi.



Sosyal Belediyeler Ağı (SOBA), İstanbul’da ilk kez Batı İstanbul Çalıştayı adı altında Beylikdüzü’nde gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Türkiye’nin her yerinden SOBA’ya üye 63 Belediyeyi temsilen toplam 109 kişi katıldı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde çok amaçlı salonda gerçekleşen programda sosyal medya alanında uzman isimler sunum yaptı. Tüm belediyelerin fikir alışverişi yapma şansı bulduğu çalıştaya Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve meclis üyeleri de katıldı.



“Sosyal medya üzerinden vatandaşlar kent müfettişi gibi çalışıyor”



Çalıştayın açılışını gerçekleştiren Başkan İmamoğlu, sosyal medyanın gücü ve önemi üzerine bir konuşma yaptı. “Medya sadece Türkiye’de değil dünyada da çok önemli bir yere sahip. Verilere göre dünyada 4 milyarın üzerinde, Türkiye’de ise 60 milyona yakın kullanıcısı olan bir sistemden bahsediyoruz. Biz belediyeler olarak gelişen teknolojiyi bir yerinden yakalamak zorundayız. Belediyecilik tarafında bizim her günümüz vatandaş ile bir arada. Doğal olarak önceden belediyenin kapısını çalmak ya da belediye başkanının kapısının açık olması önemli bir unsurdu ama bugünün ortamında insanlar istedikleri her ortamda, her kişi ya da kuruma sosyal medya üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Böyle bir sürecin, böyle bir iletişim hızının olduğu ortamı mutlaka bir fırsata dönüştürmeliyiz. İletişime açık olduğumuzu belki de en değerli biçimde bu alandan ispat ediyor olacağız. Sosyal medya, bir toplumun ya da kendi yerel ağınızda bulunan kişilerin bir müfettiş gibi sizinle bağ kurması imkânını da veriyor. Vatandaş fotoğraf alıp sokağımda şu sorun var diyebiliyor. Akabinde siz onu düzeltip vatandaşa bildirim yaptığınızda tam bir kent müfettişliği gibi bir kavramı devreye sokmuş oluyorsunuz.” dedi.



Sosyal Medya Sektörü Enine Boyuna Konuşuldu



Belediyelerin sosyal medya ekiplerinin, sosyal medya kullanımındaki güçlerini ve vatandaşla etkileşimlerini daha üst noktalara taşımaları amacıyla deneyim ve görüşlerini paylaştıkları bir platform olan SOBA, her 3 ayda bir düzenli olarak toplanıyor. Bu önemli çalıştayın 7. Ayağı olan Beylikdüzü’nde ise çok önemli isimler bilgi, birikim ve deneyimlerini aktardı.



Kapalı oturum şeklinde gerçekleşen çalıştayın ilk gününde Siyasi İletişim Uzmanı Necati Özkan, “Dijitale Hakim Olan, Geleceğe Hakim Olur” başlıklı sunumu ile siyasette dijital pazarın önemi üzerinde durdu. Fotoğraf Sanatçısı Ufuk Eral da Sosyal Medya ve Fotoğraf (İnteraktif Eğitim) konulu bir sunum gerçekleştirerek katılımcılara protokolün sosyal medyada nasıl yansıtılması gerektiği üzerinde durdu. Beylikdüzü Belediyesi Özel Kalem Müdürü Yavuz Saltık ise “Siyasi Kampanya Yönetimi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.



Digital Platformların Tüm İncelikleri Konuşuldu



Çalıştayın ikinci gününün ilk konuşmacısı Google İş Geliştirme Yöneticisi Emrehan Akyürek oldu. Akyürek, “Google Çözümleri Nasıl Etkin Kullanılabilir” konulu sunumunda Google ve Google araçlarına ait tüm merak edilenleri yanıtladı. Akademisyen Aslı Eral moderatörlüğünde yapılan Mini Çalıştaylarda, eğitimci kadro “Sosyal Medya’da Verimli Reklam Planlaması, Sosyal Medya Hesapları onay alınması (Verify Account), SEO Çalışması” gibi konular üzerine tüm birikimlerini katılımcılara aktardı ve soruları yanıtladı.



Çalıştayın finali ise Dijital İletişim Danışmanı Funda Güleç Yalçın (Fundalina) ile oldu. Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden topluluk yönetimi hakkında değerli bilgiler paylaşan Yalçın, Batı İstanbul Çalıştayı Sosyal Medya Beylikdüzü Paneli’nin de moderatörlüğünü yaptı. Datça, Çankaya, İzmir Büyükşehir, Kadıköy ve ev sahibi Beylikdüzü Belediyesi’nin katıldığı panelde belediyelerin sosyal medya sorumluları sosyal medya deneyimlerini ve fikirlerini paylaştı.



Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan sürpriz final



SOBA katılımcılarının her birine katılım sertifikası ve Beylikdüzü Belediyesi hediye kiti verildi. Dolu dolu geçen çalıştayın sonunda Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın da katılımcılara bir sürprizi vardı. Çalıştayın bitişi ile perde arkasından kendisini gösteren Beylikdüzü’nün genç orkestrası herkese unutulmaz bir deneyim yaşattı.