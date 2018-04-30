Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) - Meydanın etrafında oluşturulacak güvenlik çemberi için bariyerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dün gece TIR'larla getirildi. Demir bariyerler, bugün akşam saatlerinden itibaren yine belediye ekipleri tarafından dizilmeye başlandı.
30 Nisan 2018 20:46
Taksim Meydanı demir bariyerlerle kapatılıyor
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı çevresi demir bariyerlerle kapatılmaya başlandı.
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