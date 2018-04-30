Taksim Meydanı demir bariyerlerle kapatılıyor

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) - Meydanın etrafında oluşturulacak güvenlik çemberi için bariyerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dün gece TIR'larla getirildi. Demir bariyerler, bugün akşam saatlerinden itibaren yine belediye ekipleri tarafından dizilmeye başlandı.