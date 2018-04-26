Kılıç’tan seçimlerde birlik ve beraberlik çağrısı

Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç, Altayçeşme mahallesinden kadınlarla bir araya gelerek, yaklaşan erken genel seçim ve Cumhurbaşkanı seçimleri için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Kılıç, “Maltepe’mizi, birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşıyoruz. Karanlıktan aydınlığa çıkacağımız günler yakın” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mahalle buluşmaları kapsamında Altayçeşme mahallesi kadınlarıyla kahvaltıda buluştu. Kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarının önemini her fırsatta dile getiren Kılıç, toplantıyı da Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda yaptı.

Kılıç, “Maltepe’mizi daha aydınlık günlere taşımak için birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Sorunlarımızı birlikte konuşup çözüme kavuşturduğumuz takdirde bizi kimse yıkamaz. Siz kadın kardeşlerimiz var olduğu sürece, bizler var oluyoruz. Önümüzde yaklaşan erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Sen, ben demeden önce ‘Biz’ demeli ve toplum çıkarlarını ön planda tutmalıyız. Kardeşi, kardeşe kırdıran zihniyetten uzak durmalıyız. İster bana oy verin ister vermeyin, hepiniz insan olduğunuz için başımın tacısınız. Biz insana hizmeti Hakk’a hizmet sayan anlayıştan geliyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE AYDINLIĞA ANADOLU KADINIYLA ÇIKACAK

Anadolu kadınına güvendiğini vurgulayan Başkan Kılıç, şunları kaydetti: “Kadınlar isterse, en büyük devrimlerin altına imza atarlar. Anadolu’nun anahtarı siz kadın kardeşlerimizdedir. Anadolu’nun iki anahtarı var. Bir anahtarla kapıyı açınca, karanlık bir Türkiye göreceksin. Diğer bir anahtarla kapıyı açtığınızda, Mustafa Kemal’in gözleri gibi parlayan, aydınlık bir Türkiye göreceksin. Hiç kimsenin cinsinden, ırkından, kültüründen, doğduğu topraklardan ötürü dışlanmadığı, insan olarak yaşadığı, gök kubbenin altında bayrağımızın dalgalandığı bir ülke düşleyerek hareket etmemiz gerekiyor. Tüm kardeşlerimin başımın üstünde yeri vardır” dedi.

İSKELE MÜJDESİ

Fındıklı ve Girne mahallelerinde 2 yeni kreş açılacağını duyuran Kılıç, 22 maddelik seçim deklarasyonu yayınladığını ve bu deklarasyonda, 18 mahallenin 18’ine de kreş açacağının sözünü verdiğini vurgulayarak, “8 adet kreşimiz aktif hizmettedir. Şimdi ise Fındıklı ve Girne mahallelerimizde, 2 kreşin temeli atılacak. Görev sürem bitmeden, 18 mahallenin tamamında kreş sözümü yerine getirmiş olacağım” şeklinde konuştu. Başkan Kılıç ayrıca, Bostancı Sahil’deki iskelenin kalkacağını ve iskelenin Maltepe Sahil’e geleceğinin de müjdesini verdi.